  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ অক্টোবর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ অক্টোবর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

আমাকে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অপহৃত হওয়ার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, আমি শহিদুল আলম, বাংলাদেশের একজন আলোকচিত্রী এবং লেখক। আমাদের সমুদ্রে আটক করা হয়েছে এবং আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির সক্রিয় সহযোগিতা এবং সহায়তায় যারা গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে।

বিশ্ববাজারে সোনার দাম অতীতের সব রেকর্ড ছাড়ালো

বিশ্ববাজারে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে সোনার দাম। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ডলার অতিক্রম করেছে। বুধবার এশিয়ার বাজারে সোনার দর আউন্স প্রতি দাঁড়ায় ৪০০০.০১ ডলার, যা বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রসায়নে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন তিন বিজ্ঞানী। তারা হলেন জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, যুক্তরাজ্যের রিচার্ড রবসন এবং জর্ডানের ওমর এম. ইয়াগি। ধাতু-জৈব কাঠামো উদ্ভাবনের জন্য যৌথভাবে এ পুরস্কার পেয়েছেন তারা।

১৬তম মুসলিম হিসেবে নোবেল জিতলেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ওমর

১৬তম মুসলিম হিসেবে নোবেল পুরস্কার জিতলেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ওমর এম. ইয়াগি। বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের ঘোষণা অনুযায়ী, জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, যুক্তরাজ্যের রিচার্ড রবসনের সঙ্গে যৌথভাবে রসায়নে নোবেল জিতেছেন এই মুসলিম অধ্যাপক। ধাতু-জৈব কাঠামো উদ্ভাবনের জন্য যৌথভাবে এ পুরস্কার পেয়েছেন তারা।

ট্রাম্পের আফগান ঘাঁটি দখলচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরল ঐক্য এশিয়ার

ট্রাম্পের আফগান ঘাঁটি দখলচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরল ঐক্য দেখা গেলো এশীয় দেশগুলোর মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাগরাম ঘাঁটি ফের দখলে নেওয়ার উদ্যোগের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে আফগানিস্তানের আঞ্চলিক প্রতিবেশীরা। এমনকি, এই বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ মত দিয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীরাও।

১৩শ ইহুদিসহ আল আকসা মসজিদে ঢুকে পড়লেন ইসরায়েলি মন্ত্রী

ইহুদের ধর্মীয় উৎসব সুক্কোত উদযাপনের সময় আল-আকসা মসজিদে ঢুকে পড়েন ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গাভির। বুধবার (৮ অক্টোবর) সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর সুরক্ষায় মসজিদে প্রবেশের সময় তার সঙ্গে ছিলেন অন্তত ১৩০০ কট্টর জাতীয়তাবাদী ইসরায়েলি নাগরিক। এ সময় নামাজরত মুসলমানদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

রাশিয়ায় পড়তে গিয়ে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছালেন সাহিল

রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিলেন ভারতীয় শিক্ষার্থী সাহিল মোহাম্মদ হোসেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সেই স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে তার! বিদেশে পড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যান ওই তরুণ। এখন ইউক্রেনের কারাগারে বসে নিজ দেশে ফেরার আকুতি জানাচ্ছেন তিনি। এ কোনো সিনেমার গল্প নয়, বাস্তবেই ঘটেছে এটি।

ভারতের জন্য ভিসানীতি শিথিল হবে না: স্টারমার

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন, ভারতের জন্য ভিসা নিয়মে কোনো শিথিলতা আনা হবে না। ভারতে পৌঁছানোর আগে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করছে ইমরান খানের পিটিআই

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ ভবিষ্যতে দুর্বল জোটের ওপর নির্ভরতা এড়াতে এবং চলমান আইনি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন ও নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের সূত্রগুলো এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আফগান সীমান্তে সংঘর্ষ, পাকিস্তানের ১১ সেনা নিহত

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ওরাকজাই জেলায় এক গোয়েন্দা অভিযানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১১ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের এর মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও একজন মেজর রয়েছেন। এ ঘটনায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কার্যক্রম চালানো নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) ১৯ সদস্যও নিহত হয়েছে।

মিয়ানমারে বৌদ্ধ উৎসবে প্যারাগ্লাইডার থেকে বোমা হামলায় নিহত ২৪

মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি উৎসবে বোমা হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৪৭ জন। উৎসব চলাকালীন প্যারাগ্লাইডার থেকে দুটি বোমা ফেলা হয় বলে জানান নির্বাসিত ন্যাশনাল ইউনিটি সরকারের এক মুখপাত্র।

কেএএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।