সুমুদ ফ্লোটিলার এক মানবাধিকারকর্মীকে ১০ দিনের কারাদণ্ড

প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
সুমুদ ফ্লোটিলার এক মানবাধিকারকর্মীকে ১০ দিনের কারাদণ্ড/ছবি : এএফপি

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে আটক হওয়া এক মানবাধিকারকর্মীকে দশ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছে ইসরায়েলের বিয়ারশেবা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। স্পেনের নাগরিক ওই মানবাধিকারকর্মীর নাম রাইস রিগো সার্ভিয়া। কারারক্ষীর ওপর হামলার কারণে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে শনিবার (১১ অক্টোবর) সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য জেরুজালেম পোস্ট।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিয়ারশেবা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আভিশাই কোহেন তাকে ১০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়াও ১০ হাজার শেকেল জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, আটকের পর কারাবন্দি অবস্থায় রাইস সার্ভিয়া কারারক্ষীর নির্দেশ অমান্য করেন এবং কক্ষে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় আরেকজন বন্দির সঙ্গে তিনি মেঝেতে শুয়ে পড়েন ও একে অপরের হাত-পা কাছের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলেন, যাতে কারারক্ষীরা তাদের সরাতে না পারে। পরে আরেকজন রক্ষী এগিয়ে এলে সার্ভিয়া ওই কারারক্ষীকে আঘাত করেন। এতে কারারক্ষীর হাত কেটে যায় ও তাকে চিকিৎসা নিতে হয়। কারারক্ষীর ওপর আক্রমণের ঘটনা স্বীকার করেছেন সার্ভিয়া।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরে অন্তত ৪৪টি দেশ থেকে ৪৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাকটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং সাধারণ নাগরিক। সুইডিশ পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গ এর অন্যতম প্রধান মুখ। এরই মধ্যে থুনবার্গসহ আটক হওয়া মানবাধিকারকর্মীদের অধিকাংশই নিজ দেশে ফিরেছেন।

