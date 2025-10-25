সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ফিলিস্তিনিদের জন্য পাঠানো স্কটল্যান্ডের উপহার আটকে দিয়েছে ইসরায়েল
ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের জন্য উপহার হিসেবে পাঠানো চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রীসহ ফায়ার ইঞ্জিন জব্দ করেছে ইসরায়েলের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। স্কটল্যান্ডের দমকলকর্মীদের পাঠানো উপহার ফেরত নিতে হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
হামাসকে নিশ্চিহ্নে ৪ সংগঠনকে অর্থ-অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে ইসরায়েল
গাজা উপত্যকায় হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে অন্তত চারটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে সমর্থন ও সহায়তা দিচ্ছে ইসরায়েল। শনিবার (২৫ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। গাজায় সর্বশেষ গঠিত একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা হুসাম আল-আস্তাল স্কাই নিউজে বিষয়টি স্বীকার করেছেন।
নিরপেক্ষ প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা দিতে একমত হামাস-ফাতাহ
যুদ্ধবিরতির পর গাজার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কমিটি গঠনে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। নিরপেক্ষ এ প্রশাসনের হাতে গাজা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে হামাস,ফাতাহসহ অন্যান্য মুক্তিকামী সংগঠন।
এশিয়া সফরে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে চান ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী সপ্তাহে এশিয়া সফরে যাচ্ছেন। যেখানে তিনি চেষ্টা করবেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের। এই সফরকে অনেকেই ট্রাম্পের চুক্তিবাজ কূটনীতির বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন।
ভারতে কৃষকের আগ্রহ হারাচ্ছে ‘হলুদ সোনা’
ভারতে কৃষকের আগ্রহ হারাচ্ছে ‘হলুদ সোনা’ খ্যাত সয়াবিন। বিভিন্ন কারণে তারা এখন সয়াবিন চাষে অনাগ্রহী হয়ে উঠছেন। মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে মুরাদপুরা গ্রামের তরুণ কৃষক অরবিন্দ সিং রাঠোর এখন কৃষি ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান। কারণ, সয়াবিন চাষে আর লাভ নেই বলে জানান তিনি।
এজিয়ান সাগরে নৌকাডুবি: প্রাণ গেলো ১৬ অভিবাসনপ্রত্যাশীর
এজিয়ান সাগরে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণ গেলো ১৬ অভিবাসনপ্রত্যাশীর। মারা গেছেন এক মানবপাচারকারীও। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তুরস্কের উপকূলরক্ষী বাহিনী।
ক্যারিবীয় সাগরে বৃহত্তম মার্কিন রণতরী, ‘যুদ্ধাবস্থা’ তৈরির অভিযোগ ভেনেজুয়েলার
যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় সাগরে বিশ্বের বৃহত্তম রণতরী মোতায়েনের পর দেশটির বিরুদ্ধে বানোয়াট ‘যুদ্ধাবস্থা’ তৈরির অভিযোগ করেছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো।
জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ
জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচনে প্রার্থীদের বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের এই অবস্থান ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তাদের বিশ্বাস—এইবার মহাসচিবের পদে ল্যাটিন আমেরিকার পালা।
টিভিতে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বিজ্ঞাপনের জন্য কানাডার ওপর ক্ষেপেছেন ট্রাম্প!
টিভিতে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বিজ্ঞাপনের জন্য কানাডার ওপর ক্ষেপেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা। এ অবস্থায় সেই বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নিচ্ছে কানাডীয় প্রশাসন।
উত্তর কোরিয়ায় কি আসলেই আত্মহত্যা নিষিদ্ধ?
উত্তর কোরিয়ায় আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন দেশটির নেতা কিম জং উন, এমনকি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান করেছেন তিনি- সম্প্রতি এমন দাবি করা কিছু পোস্ট ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন আসছে- উত্তর কোরিয়ায় কি আসলেই আত্মহত্যা নিষিদ্ধ?
কেএএ/জেআইএম