ল্যুভর জাদুঘর থেকে গয়না চুরির ঘটনায় দুজন গ্রেফতার

ল্যুভর জাদুঘর থেকে গয়না চুরির ঘটনায় দুজন গ্রেফতার
ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ল্যুভর জাদুঘর থেকে মূল্যবান গয়না চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাদের আটক করা হয় বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানিয়েছে লে প্যারিসিয়েন পত্রিকা।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেফতার দুই ব্যক্তি প্যারিসের উপকণ্ঠের সাইন-সাঁ-দেনি এলাকার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে একজনকে চার্লস দ্য গোল বিমানবন্দরে প্লেনে ওঠার প্রস্তুতিকালে গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (১৯ অক্টোবর) দিনের বেলায় চারজন ডাকাত বিদ্যুৎচালিত কাটার যন্ত্র (পাওয়ার টুল) ব্যবহার করে ল্যুভর জাদুঘরে ঢুকে মূল্যবান গয়না চুরি করে নিয়ে যান। ফ্রান্সের বিচারমন্ত্রী পরে স্বীকার করেছেন, জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ‘গুরুতর ব্যর্থতা’ ঘটেছিল, যা দেশের ভাবমূর্তিতে ‘ভয়াবহ দাগ’ ফেলেছে।
ফরাসি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেফতার দুই সন্দেহভাজন আগেও একাধিক চুরির ঘটনায় পুলিশের কাছে পরিচিত ছিল। এখন মামলাটি বিশেষজ্ঞ তদন্ত দল হাতে নিয়েছে, যারা তাদেরকে সর্বোচ্চ ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।
বিবিসি জানিয়েছে, তারা প্যারিস পাবলিক প্রসিকিউটরস অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এই বিষয়ে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, চুরির দিন স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে জাদুঘর খোলার পরপরই চোরেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা গাড়িতে স্থাপিত যান্ত্রিক লিফট ব্যবহার করে সাইন নদীর তীরঘেঁষা গ্যালারি দা’পলোনের একটি বারান্দায় পৌঁছে যান।
ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা গেছে, একটি মই ব্যবহার করে প্রথম তলার জানালায় ওঠা হয়েছে। দুজন চোর পাওয়ার টুল দিয়ে জানালার কাচ কেটে ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে ঢুকে তারা নিরাপত্তারক্ষীদের ভয় দেখিয়ে পুরো জায়গা খালি করে দেন। এরপর দুটি প্রদর্শনী কাচের বাক্স কেটে গয়না নিয়ে যান।
ফরাসি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে জাদুঘরের যে অংশে চুরির ঘটনা ঘটেছে, সেই এলাকার প্রতি তিনটি কক্ষের মধ্যে একটিতেও কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না।
ফরাসি পুলিশ জানিয়েছে, চোরেরা মাত্র চার মিনিটের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করেন। সকাল ৯টা ৩৮ মিনিটে তারা বাইরে অপেক্ষমাণ দুটি স্কুটারে করে পালিয়ে যান।
এই ঘটনার পর দেশজুড়ে জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ।
সূত্র: বিবিসি
