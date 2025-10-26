ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী-সেনাপ্রধানের প্রশংসায় মুখর ট্রাম্প

ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী-সেনাপ্রধানের প্রশংসায় মুখর ট্রাম্প
ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ও দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ দুজনকে তিনি ‘অসাধারণ ব্যক্তি’ বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ওয়াশিংটন শিগগিরই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার সংঘাতের সমাধান করতে পারবে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুই দেশ থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত ওই শান্তিচুক্তিতে তিনিও স্বাক্ষর করেন।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, এটি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে। এটি আমার প্রশাসনের নেতৃত্বে মাত্র আট মাসে শেষ হওয়া আটটি যুদ্ধের একটি। আমরা গড়ে প্রতি মাসে একটি করে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, এখন মাত্র একটি যুদ্ধ বাকি রয়েছে। আমি শুনেছি, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আবারও আলোচনায় বসেছে। তবে খুব দ্রুত আমি এই সংকটেরও সমাধান করে ফেলব। আমি তাদের ব্যাপারে ভালো জানি।
দুই সপ্তাহ আগে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনাকে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ- দুজনই অসাধারণ মানুষ। আমি নিশ্চিত, এই সংকটেরও আমরা দ্রুত সমাধান করতে পারবো। এটি কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছে, আর আমি মনে করি এটি থামানো সম্ভব।
ট্রাম্প আরও যোগ করেন, আমি এই ধরনের সংকট সমাধানে পারদর্শী। আমার হয়তো এটা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যদি সময় নিয়ে লাখো মানুষের জীবন বাঁচানো যায়, সেটিই প্রকৃত মহৎ কাজ।
তিনি বলেন, আমার প্রশাসন মাত্র আট মাসে যে আটটি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে, ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। আমি এমন কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের নামও মনে করতে পারি না, যিনি অন্তত একটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তারা শুধু যুদ্ধ শুরু করেন, শেষ করতে পারেন না।
সম্প্রতি ঘোষিত নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজে ফেরার পর থেকেই তিনি দাবি করে আসছেন যে, তার প্রশাসনই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ইতিহাস গড়েছে।
সূত্র: ডন, এনডিটিভি
এসএএইচ