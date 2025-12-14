  2. আন্তর্জাতিক

বন্দুক হামলার তীব্র নিন্দা অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম সংগঠনগুলোর

প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে ভয়াবহ বন্দুক হামলা ঘটে/ ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও শোক প্রকাশ করেছে দেশটির মুসলিম সংগঠনগুলো। একই সঙ্গে তারা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও ক্ষতিগ্রস্ত সবার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

এক বিবৃতিতে আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটি অস্ট্রেলিয়া (এসিএমএ) জানায়, নিরীহ মানুষের প্রাণহানিতে তারা ‘স্তম্ভিত ও গভীরভাবে মর্মাহত’। সংগঠনটির জাতীয় সভাপতি ইমাম ইনাম-উল-হক কাওসার বলেন, একটি কমিউনিটির শান্তিপূর্ণ সমাবেশে এই নৃশংস হামলা আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নিরীহ মানুষকে লক্ষ্য করে সহিংসতা চালানো এবং ভয় ও বিভাজন ছড়িয়ে দেওয়ার এমন কর্মকাণ্ড অস্ট্রেলিয়ায় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো একটি সম্প্রদায়ের ওপর হামলা মানেই আমাদের সবার ওপর হামলা।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমামস কাউন্সিলও এক বিবৃতিতে হামলার শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত সব সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয়, এই হামলার জন্য দায়ীদের অবশ্যই পূর্ণ জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে ও আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

কাউন্সিল আরও জানায়, এটি এমন একটি সময়, যখন অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়সহ সব অস্ট্রেলিয়ানের ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির সঙ্গে দাঁড়ানো প্রয়োজন। সব ধরনের সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক সম্প্রীতি ও সব নাগরিকের নিরাপত্তার প্রতি আমাদের যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে হবে।

এর আগে, বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে দুই বন্দুকধারীর হামলায় ১২ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হন। বিবিসি জানিয়েছে, ইহুদিদের বাৎসরিক ‘হানুক্কাহ’ উৎসব শুরু উপলক্ষে বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে এদিন এক হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেই উৎসব লক্ষ্য করে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এই হামলা চালানো হয়।

সূত্র: এবিসি নিউজ (অস্ট্রেলিয়া)

