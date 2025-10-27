গাজায় শান্তিরক্ষী পাঠাতে প্রস্তুত মালয়েশিয়া: আনোয়ার ইব্রাহিম

গাজায় শান্তিরক্ষী পাঠাতে প্রস্তুত মালয়েশিয়া: আনোয়ার ইব্রাহিম
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম জানিয়েছেন, দেশটি গাজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে প্রস্তুত। তিনি এই ঘোষণা দেন কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ৪৭তম আসিয়ান সম্মেলনের সাইডলাইনে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে।
এক বিবৃতিতে আনোয়ার বলেন, মালয়েশিয়া ফিলিস্তিনের সংগ্রামের প্রতি তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ইসরায়েলের গাজায় মানবিক সহায়তা অবরোধ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।
বর্তমানে মার্কিন-সমর্থিত যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে মিশর সীমান্তের রাফা ক্রসিং দিয়ে গাজায় সহায়তা বহনকারী ট্রাকগুলো প্রবেশ করছে।
তবে গত সপ্তাহে হামাসের বিরুদ্ধে ‘স্পষ্ট যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের’ অভিযোগ তুলে ইসরায়েল সাহায্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক চাপে ইসরায়েল পুনরায় সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেয়।
আনোয়ারের এই ঘোষণাকে অনেকেই দেখছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে গাজা সংকটে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম