  2. আন্তর্জাতিক

অষ্টমবারের মতো ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট হলেন ৯২ বছরের পল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
অষ্টমবারের মতো ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট হলেন ৯২ বছরের পল
পল বিয়া এবং তার স্ত্রী শান্তাল বিয়া/ ছবি : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

৯২ বছর বয়সী পল বিয়া অষ্টমবারের জন্য ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আবারও জাতীয় নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি এবং সবচেয়ে বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধানের তকমা পেয়েছেন পল বিয়া। ১৯৮২ সালে ক্যামেরুনের ক্ষমতায় আসেন পল বিয়া। গত ৪৩ বছর ধরে শক্তিশালীভাবে দেশটির ক্ষমতা ধরে রেখেছেন তিনি।

১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দেশটির সাংবিধানিক কাউন্সিল দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পল বিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ক্যামেরুনের সংবিধানিক পরিষদের তথ্য মতে, পল বিয়া নির্বাচনে ৫৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। বিরোধী প্রার্থী ইসা চিরোমা পেয়েছেন ৩৫ দশমিক ১৯ শতাংশ ভোট।

সাংবিধানিক কাউন্সিলের সভাপতি ক্লেমেন্ট আতাঙ্গানা বলেন, প্রার্থী বিয়া পলকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

এ বছর তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইসা চিরোমা বাকারি। তিনি পল বিয়ার সরকারের একজন মুখপাত্র ছিলেন। এ বছরের শুরুতে বিয়ার সঙ্গে মতবিরোধের কারণে দল ছেড়ে দেন। নির্বাচনে পলের বিপক্ষে প্রচারাভিযান চালান যা বড় জনসমাগম এবং বিরোধী দল ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সমর্থন পায়।

তবে ক্যামেরুনে জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৬ অক্টোবর) দেশটির উত্তরাঞ্চল ও প্রধান শহর দুয়ালায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিরোধী দলের সমর্থকদের সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই চিরোমা দাবি করেছেন যে, তিনি ৫৪.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।