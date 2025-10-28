যে ৫ পাসপোর্ট দিয়ে ১৮৫ দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করা যায়

যে ৫ পাসপোর্ট দিয়ে ১৮৫ দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করা যায়
বিদেশ ভ্রমণ অনেকের কাছেই রোমাঞ্চকর হলেও ভিসা আবেদন, কাগজপত্রের ঝামেলা ও সময়ের সীমাবদ্ধতা অনেক সময়ই হয়ে দাঁড়ায় বড় বাধা। তবে বিশ্বের কিছু দেশের নাগরিকদের জন্য সীমান্ত পেরোনো যেন কেবল একটি টিকিট কাটার বিষয়মাত্র।
হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স ২০২৫-এর সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, কয়েকটি দেশের নাগরিকদের কাছে ভ্রমণ হয়ে উঠেছে প্রায় ঝামেলামুক্ত। এসব পাসপোর্ট এখন শুধু ভ্রমণনথি নয়—এগুলো আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা, আস্থা ও সুযোগের প্রতীক।
একটি শক্তিশালী পাসপোর্ট শুধু সুবিধার নয়, বরং একটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতারও প্রতিফলন। এটি নাগরিকদের ব্যবসা, বিনোদন কিংবা জরুরি প্রয়োজনে পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তে সহজে চলাচলের সুযোগ দেয়।
চলুন দেখে নেওয়া যাক, কোন ৫টি দেশের পাসপোর্ট দিয়ে ১৮৫টিরও বেশি দেশে ভিসা ছাড়াই বা ভিসা অন অ্যারাইভালে প্রবেশ করা যায়।
সিঙ্গাপুর: ১৯৩ দেশ
২০২৫ সালেও বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। এই পাসপোর্টধারীরা ১৯৩টি দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন।
সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দক্ষ কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক আস্থা এ অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে। ইউরোপ থেকে আফ্রিকা বা আমেরিকা—সবখানেই সিঙ্গাপুরের মেরুন রঙের পাসপোর্ট খুলে দেয় দ্বার।
দক্ষিণ কোরিয়া: ১৯০ দেশ
দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকরা এখন ১৯০টি দেশে ভিসা ছাড়াই বা আগমনের পর ভিসা পেয়ে প্রবেশ করতে পারেন।
প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি দেশটির কূটনৈতিক সম্পর্কও অত্যন্ত দৃঢ়, যা কোরীয় পাসপোর্টকে দিয়েছে অসাধারণ আন্তর্জাতিক মর্যাদা।
জাপান: ১৮৯ দেশ
জাপান বহু বছর ধরেই বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী পাসপোর্টধারী দেশ। ১৮৯টি দেশে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া জাপানি নাগরিকরা কূটনৈতিক আস্থা ও শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভিসা নীতিতে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করেন।
জার্মানি: ১৮৮ দেশ
ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট জার্মানির। জার্মান পাসপোর্টে ভিসা ছাড়াই ১৮৮টি দেশে ভ্রমণ সম্ভব।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং জার্মানির দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক সম্পর্ক এটিকে দিয়েছে বৈশ্বিক প্রবেশাধিকারের অনন্য সুযোগ।
ইতালি: ১৮৮ দেশ
জার্মানির সঙ্গে যৌথভাবে ১৮৮ দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার নিয়ে ইতালি তালিকার শীর্ষ পাঁচে। ইতালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ ও দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দেশটির নাগরিকদের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তে উন্মুক্ত করেছে দরজা।
সূত্র: দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া