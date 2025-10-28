  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের দখল নিলো রুশ বাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহরের ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছে মানুষ/ ফাইল ছবি: এএফপি

পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহরের দখল নিলো রুশ বাহিনী। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই তথ্য স্বীকার করেছেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল মস্কো।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জেলেনস্কি বলেন, প্রায় ২০০ রুশ সেনা সেখানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন। আমরা ড্রোনের মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে পোকরোভস্কই রুশ বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এই শহরটি কৌশলগতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এর আগে, শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইউক্রেনের নতুন ১০ এলাকা দখলে নেওয়ার তথ্য জানায় রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী, দখলকৃত এলাকাগুলো ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, খারকিভ ও জাপোরিজ্জিয়া প্রদেশের। ১৭ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর এই ৭ দিনে এসব এলাকা দখল করেছে রুশ বাহিনী। একই সময়ের মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ২২টি সমরাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের ডিপোও ধ্বংস করেছেন রুশ সেনারা।

গত এক সপ্তাহে রুশ সেনাদের লক্ষ্য করে ইউক্রেনীয় বাহিনী কয়েকবার বিমান হামলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রুশ সেনারা প্রতিবার সেসব হামলা প্রতিহত করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে। এসব হামলায় ১৭ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত রুশ বাহিনীর কাছে ইউক্রেন খুইয়েছে একটি এসইউ-২৭ ফাইটার জেট, চারটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ১৮টি গাইডেড এভিয়েশন বোমা, ১৫টি হিমার্স রকেট এবং ১ হাজার ৪৪১টি ড্রোন।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতির ব্যাপারে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ইউক্রেন।

কৃষ্ণ সাগরের ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য ইউক্রেনের আবেদনকে ঘিরে কয়েক বছর টানাপোড়েন চলার পর ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী। সেই অভিযান এখনো চলছে।

গত তিন বছরে ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিজ্জিয়া ও খেরসন প্রদেশের দখল নিয়েছে রুশ বাহিনী। এই প্রদেশগুলোর সম্মিলিত আয়তন ইউক্রেনের মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশ। এসব অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইউক্রেন।

সূত্র: রয়টার্স

