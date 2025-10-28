রাশিয়াকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

রাশিয়াকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হলে রাশিয়াকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হবে। হামলার বিপরীতে ন্যাটো পক্ষ থেকে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাশিয়াকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রানকেন।
বেলজিয়ামের স্থানীয় দৈনিক ডে মর্গেন-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফ্রানকেন বলেন, যদি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্রাসেলসে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তবে আমরা মস্কোকে মানচিত্র থেকে মুছে দেব। এছাড়াও তিনি ন্যাটোর সমষ্টিগত প্রতিরক্ষা নীতির প্রতি জোর দিয়েছেন।
ফ্রানকেন বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো প্রতিশ্রুতির বিষয়ে ইউরোপের সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই। ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমেরিকা শতভাগ ন্যাটো মিত্রদের পাশে থাকবে।
তবে রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন না করার আহ্বান জানিয়ে ফ্রানকেন বলেন, ন্যাটোর সমষ্টিগত মোট গোলাবারুদের চেয়ে চারগুণ বেশি উৎপাদন করছে রাশিয়া। অথচ এ বিষয়ে ইউরোপের কোনো কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ড নেই।
তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়া দুর্বল অবস্থায় আছে কারণ তারা কার্যত গোটা পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। ইউক্রেনীয়রা আমাদের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থেই লড়ছে; তা না হলে তারা অনেক আগেই পরাজিত হতো।
ভবিষ্যতে রাশিয়া ও চীনের সম্ভাব্য যৌথ চ্যালেঞ্জ নিয়েও সতর্ক করেন ফ্রানকেন। তার মতে, চীন চায় ইউক্রেনের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক, কারণ এতে পশ্চিমা শক্তি দুর্বল হবে।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
কেএম