কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলন

বিশ্বনেতাদের যে বার্তা দিলেন বিল গেটস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
কপ-৩০ সম্মেলন/ ফাইল ছবি : এএফপি

তাপমাত্রা হ্রাসের চেয়ে চরম আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বেশি গুরত্ব দেওয়া উচিত। আসন্ন কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলনের আগে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিশ্বনেতাদের প্রতি এমন আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন ধনকুবের বিনিয়োগকারী ও সমাজসেবী বিল গেটস।

নিজের ব্লগে গেটস লিখেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন গুরুতর হলেও এটি সভ্যতার সমাপ্তি ঘটাবে না। তার মতে, উষ্ণতার মাত্রা কমানো নয় বরং স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলা বেশি কার্যকর।

তিনি বিশেষ করে দুর্বল দেশগুলোতে বিদ্যুৎপ্রবেশ, স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষিক্ষেত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। তার মতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে মানবকল্যাণে বেশি সমতা আনবে।

গেটসের নেতৃত্বাধীন জলবায়ুকেন্দ্রিক বিনিয়োগ নেটওয়ার্ক ব্রেকথ্রু এনার্জি এরই মধ্যে ক্লিন প্রযুক্তিতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। তিনি নীতিনির্ধারক ও দাতাদের আহ্বান জানান, জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে এবং তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ প্রভাব নিশ্চিত করতে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, গত এক শতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ কমে বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজারে নেমে এসেছে, যা সম্ভব হয়েছে উন্নত সতর্কতা ব্যবস্থা ও টেকসই অবকাঠামোর কারণে।

আগামী ১০ থেকে ২১ নভেম্বর ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হবে কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলন। সেখানে দেশগুলো তাদের নতুন জলবায়ু প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নের পথে এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিওএমও) জানিয়েছে, গত পাঁচ দশকে আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ুজনিত দুর্যোগে ২০ লাখের বেশি মানুষ মারা গেছে, যার ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে।

