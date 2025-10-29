আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী সোয়িংকার ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র

আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী সোয়িংকার ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
আফ্রিকার প্রথম নোবেল বিজয়ী নাইজেরিয়ার প্রখ্যাত লেখক, নাট্যকার উলে সোয়িংকার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) লাগোসে নিজের ‘কঙ্গি'স হারভেস্ট গ্যালারি’–তে হওয়া অনুষ্ঠানে সোইয়িংকা তার ভিসা বাতিলের তথ্য জানিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে আফ্রিকার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।
তিনি জানিয়েছেন, গত ২৩ অক্টোবর লেগোসে অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট থেকে তাকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যেখানে তার ভিসা বাতিলের জন্য পাসপোর্ট নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।
সোইয়িংকা রসিকতা করে মার্কিন চিঠিটিকে ‘একটি অদ্ভুত ভালোবাসার চিঠি’ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, চিঠিতে লেখা আছে—‘দয়া করে আপনার মার্কিন ভিসা কনস্যুলেটে নিয়ে আসুন, যাতে সেটি শারীরিকভাবে বাতিল করা যায়’। আমি ভাবলাম, এই অনুরোধটি বোধহয় আমার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে মজার অনুরোধগুলোর একটি।
৯১ বছর বয়সী এই সাহিত্যিক মঞ্চে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে রসিকতা করে বলেন, আমি একটু ব্যস্ত, কেউ যদি আমার হয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে যেতে চান, তাহলে খুব উপকার হয়।
সোইয়িংকা আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী লেখক, যিনি নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও অনুবাদে সমান পারদর্শী। তার রচিত বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে, এ ডান্স অব দ্যা ফরেস্ট, দ্য লায়ন এন্ড দ্য জুয়েল, প্লে অব দ্য জায়ান্টস, ডেথ এন্ড দ্য কিংস হর্সম্যান। এছাড়াও তার বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, দ্য ইন্টারপ্রেটার, ক্রনিকলস ফ্রম দ্য ল্যান্ড অব হ্যাপিয়েস্ট পিপল।
জানা গেছে, সোইয়িংকার ভিসাটি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময় ইস্যু করা হয়েছিল। তবে এরপর জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে তার প্রশাসন অভিবাসন ও ভিসা নীতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মার্কিন নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া ব্যক্তিদের ভিসা ও গ্রিনকার্ড বাতিল করছে ট্রাম্প প্রশাসন।
সোইয়িংকা বলেন, ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্তে তিনি উদ্বিগ্ন নন, তবে এর ফলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারবেন না। আমি কনস্যুলেটকে আশ্বস্ত করতে চাই—আমি এই সিদ্ধান্তে খুব সন্তুষ্ট।
হাস্যরসের ছলে তিনি আরও বলেন, হয়তো এবার সময় এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটা নাটক লেখার।
ট্রাম্প প্রশাসনের এমন পদক্ষেপের শিকার হয়েছেন কোস্টা রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট। ১৯৮৭ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী অস্কার আরিয়াসের মার্কিন ভিসাও এ বছরের এপ্রিলে বাতিল করা হয়েছে।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম