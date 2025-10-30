দক্ষিণ কোরিয়াকে পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি দেবে যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ কোরিয়াকে পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি দেবে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে ফিরিয়ে দিলেও দক্ষিণ কোরিয়াকে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। হনহুয়া গ্রুপের মালিকানাধীন ফিলাডেলফিয়ার শিপইয়ার্ডে দক্ষিণ কোরিয়া এই সাবমেরিন তৈরি করবে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এমন ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
তবে প্রকল্পের আকার বা ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। আলোচনার অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে বলে জানা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং–এর সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
লি জে মিয়ং বলেছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার জোটকে আধুনিকায়ন করাই তার লক্ষ্য। এজন্য সিউল যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়েছে।
লি আরও বলেন, বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজেলচালিত সাবমেরিনগুলো অন্য দেশের সাবমেরিন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন পেলে তা শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক নিরাপত্তা কার্যক্রমেও সহায়ক হবে।
বিশ্বজুড়ে মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি সবচেয়ে সংরক্ষিত ও স্পর্শকাতর সামরিক জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ডিজেল সাবমেরিনকে নিয়মিতভাবে ব্যাটারি চার্জের জন্য উপরে উঠতে হয়। কিন্তু পারমাণবিক সাবমেরিন দীর্ঘ সময় পানির নিচে থেকে চলাচল করতে সক্ষম।
তবে ট্রাম্পের ঘোষণার বিষয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
সূত্র : অ্যাসোসিয়েট প্রেস
কেএম