নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মদিকে গ্রেফতার করেছে ইরান

নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মদিকে গ্রেফতার করেছে ইরান
২০২৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মদিকে অন্তত আরও আটজন অধিকারকর্মীর সঙ্গে আটক করেছে ইরানি নিরাপত্তা বাহিনী। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি এই গ্রেফতারকে নৃশংস বলে নিন্দা জানিয়েছে।
ডিসেম্বর ২০২৪ সালে কারাগার থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়া মোহাম্মদিকে পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে আইনজীবী খোসরো আলিকোরদির স্মরণানুষ্ঠানে আরও আটজন কর্মীর সঙ্গে আটক করা হয়। আলিকোরদিকে গত সপ্তাহে তার অফিসে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়—এ তথ্য জানিয়েছে মোহাম্মদির ফাউন্ডেশন।
অনুষ্ঠানে আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদির সহকর্মী ও বিশিষ্ট অধিকারকর্মী সেপিদেহ ঘোলিয়ান, যিনি আগে তেহরানের এভিন কারাগারে তার সঙ্গে বন্দি ছিলেন।
ফাউন্ডেশনটি জানায়, এই ব্যক্তিরা শুধু শ্রদ্ধা জানানো এবং সংহতি প্রকাশের জন্য স্মরণানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রেফতারগুলো মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের গুরুতর ও স্পষ্ট লঙ্ঘন।
নার্গিসকে পায়ে আঘাত করা হয়েছে এবং তার চুল ধরে টেনে নামানো হয়েছে,”
নরওয়েতে বসবাসরত তার ভাই হামিদ মোহাম্মদি ওসলো থেকে বলেন, নার্গিসকে পায়ে আঘাত করা হয়েছে এবং তার চুল ধরে টেনে নামানো হয়েছে।
নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি মোহাম্মদির নৃশংস গ্রেফতার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং ইরানকে তার অবস্থান অবিলম্বে স্পষ্ট করার আহ্বান জানায়।
এই গ্রেফতারটি আসে ওসলোতে ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর অনুষ্ঠানের দুই দিন পর। এবারের বিজয়ী ছিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো—ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর কট্টর সমালোচক।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম