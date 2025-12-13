কম্বোডিয়ায় অব্যাহত বোমা হামলা করছে থাইল্যান্ড

কম্বোডিয়ায় অব্যাহত বোমা হামলা করছে থাইল্যান্ড
থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তার এই দাবির কয়েক ঘণ্টা পরও থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, থাই সামরিক বাহিনী দুটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে সাতটি বোমা নিক্ষেপ করেছে।
মন্ত্রণালয় আরও জানায়, থাই বাহিনী এখনো বোমাবর্ষণ বন্ধ করেনি এবং এখনও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
এই অব্যাহত বোমাবর্ষণের অভিযোগ আসে এমন সময়, যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার বলেন যে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।
ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, আজ সকালে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চানভিরাকুল এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের সঙ্গে আমার খুব ভালো আলোচনা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তারা আজ সন্ধ্যা থেকেই সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে এবং আমার, তাদের এবং মালয়েশিয়ার মহান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সহায়তায় করা মূল শান্তিচুক্তিতে ফিরে যেতে রাজি হয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম