যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদী। ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পারমানবিক শক্তিধর দুই দেশের মধ্যে হওয়া এ চুক্তিটির মেয়াদ ১০ বছর।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথের করা এক্স পোস্টের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ।

এক্স-এ দেওয়া পোস্টে পিট বলেছেন, এই কাঠামো চুক্তি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দুই দেশের মধ্যে সমন্বয়, তথ্য বিনিময় ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও জোরদার করবে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষরের খবর দিয়েছেন হেগসেথ।

