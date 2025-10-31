  2. আন্তর্জাতিক

চীনের ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ নীতি গ্রহণ করবে না তাইওয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং/ ছবি : এএফপি

চীনের ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ নীতি কখনোই গ্রহণ করবে না তাইওয়ান। তাইওয়ান নিজের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অটুট রাখবে এবং আত্মরক্ষার দৃঢ় সংকল্প থেকে কোনোভাবেই সরে যাবে না। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং এসব মন্তব্য করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েট প্রেস।

উত্তর তাইওয়ানের হুকৌ সামরিক ঘাঁটিতে সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট লাই বলেন, শক্তিই প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। আগ্রাসনের দাবিতে নতি স্বীকার করে সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করলে কখনো শান্তি আসবে না। তাই মর্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে হবে। একীকরণ বা আগ্রাসনের যেকোনো প্রচেষ্টার কঠোর বিরোধিতা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ প্রত্যাখ্যান করি, কারণ আমরা চিরকাল আমাদের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা রক্ষা করব।তাইওয়ানের কোনো প্রধান রাজনৈতিক দলই বেইজিংয়ের ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ প্রস্তাবকে সমর্থন করে না।

তাইওয়ানকে দখলে আনতে ‘বলপ্রয়োগের পথ’ সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে ইস্তফা দিচ্ছে না বলে চলতি সপ্তাহে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন। বেইজিংয়ের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো সম্প্রতি ‘শান্তিপূর্ণ একীকরণ’ প্রচারণা চালালেও চীনা কর্মকর্তারা এবার অনেক কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছেন।

চীনের তাইওয়ান বিষয়ক দপ্তর লাই-এর বক্তব্যের বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

