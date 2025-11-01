  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া নিয়ে শর্ত খাজা আসিফের

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ / ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, আফগানিস্তান যদি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-কে সমর্থন দেওয়া বন্ধ না করে, তাহলে দুই দেশের সম্পর্ক কখনোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) জিও নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আফগানিস্তানে যারা টিটিপি সদস্যদের আশ্রয় দিচ্ছে, তাদের অবশ্যই পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

আসিফ বলেন, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তখনই সম্ভব, যখন টিটিপির প্রতি তাদের সব ধরনের সমর্থন পুরোপুরি শেষ হবে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তপারের হামলার বিষয়ে আফগানিস্তানের কাছ থেকে দৃঢ় নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি আস্থা রাখা কঠিন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, আফগানিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ এখনো কিছু পরিমাণে চলছে এবং এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে কোনো চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় দাবি হলো— আফগান মাটির ভেতর থেকে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

আসিফ জানান, তিনি পুরো আফগান সরকারকে দায়ী করছেন না, তবে সরকারের অনেক সদস্য টিটিপিসহ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থন দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আফগান সরকার এখনো যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে, যার জবাব পাকিস্তান যথাযথভাবে দিচ্ছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে, কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি জানান, ৬ নভেম্বর ইস্তানবুলে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে চুক্তির বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় চূড়ান্ত করা হবে। এরই মধ্যে উভয় পক্ষ পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ ব্যবস্থা নিয়েও একমত হয়েছে, যাতে আফগানিস্তানসহ কোনো পক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন না করে।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, ছয় দিনব্যাপী আলোচনার পর পাকিস্তান ও আফগান তালেবান সরকার যুদ্ধবিরতি বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে।

সূত্র: জিও নিউজ

