খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে ডাকসু নেতার বিতর্কিত পোস্ট, দুঃখ প্রকাশ

খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে ডাকসু নেতার বিতর্কিত পোস্ট, দুঃখ প্রকাশ
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে ফেসবুকে বিতর্কিত পোস্ট দিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মিনহাজ। পরে ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশের পর মিনহাজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে ফেসবুকে লেখেন, ‘জকসু নির্বাচনকে ভয় পেয়েই কি আজকে ভোরে খালেদা জিয়ার মৃত্যু ঘোষণা?’
এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা মহলে সমালোচনার জন্ম দেয়। এতে করে পোস্টটি মুছে ফেলেন মিনহাজ। এরপর ক্ষমা চেয়ে নতুন একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘জকসু নির্বাচন স্থগিত হওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি পূর্বে যে পোস্ট করেছিলাম, সেটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ এবং ভুলটি সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি।’
এর আগে দেওয়া বিতর্কিত পোস্টে ডাকসুর এ নেতা আরও লিখেছিলেন, ‘গতকাল সালাহউদ্দিন সাহেব (বিএনপি নেতা) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে কল দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করতে বলেছেন। নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে শুনেছিলাম, জামায়াতের ৩ তারিখের মহাসমাবেশকে সামনে রেখে খালেদা জিয়ার মৃত্যু ঘোষণা দেবে ২ তারিখে। সমাবেশ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় জকসুতে পুঁজি করা গেল। আপসহীন দেশনেত্রী দেশের জন্য সবটুকু করে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলের থেকে লাশের রাজনীতির শিকার হওয়া থেকে মুক্তি পেলেন না। আল্লাহ বেগম খালেদা জিয়াকে জান্নাতবাসী করুন।’
মিনহাজের এই পোস্টকে অনেকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অশোভন বলে আখ্যা দেন। মোহাম্মদ জিসান নামের এক ঢাবি শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, ‘আপনি এখন ডাকসু নেতা। একটি দায়িত্বশীল জায়গায় আছেন। সুতরাং যেকোনো মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে করা জরুরি। আপনার কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আশা করিনি।’
সাকিব মাহাদী নামের আরেক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘স্পর্শকাতর বিষয়ে পোস্ট দেওয়ার সময় দায়িত্বহীন আচরণ কাম্য নয়। জুলাই আন্দোলনের বহু রথি-মহারথি এই ফেসবুক পোস্টের কারণে ঝরে গেছে। তোমার পোস্টও ওই রকম ছিল। আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। বেগম জিয়া আমাদের আবেগের জায়গা।’
