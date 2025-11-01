  2. আন্তর্জাতিক

দিল্লির নাম পরিবর্তন করতে অমিত শাহকে চিঠি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ইন্ডিয়া গেট, দিল্লি। ছবি: এএফপি (ফাইল)

দিল্লি বিজেপির সংসদ সদস্য প্রভীন খাণ্ডেলওয়াল এক চিঠিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আহ্বান জানিয়েছেন রাজধানী দিল্লির নাম বদলে ‘ইন্দ্রপ্রস্থ’ রাখার জন্য। তার দাবি, এই নাম শহরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার মূল শিকড়-এর প্রতিফলন ঘটাবে।

খাণ্ডেলওয়াল তার চিঠিতে আরও প্রস্তাব দিয়েছেন, পুরোনো দিল্লি রেলস্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ইন্দ্রপ্রস্থ জংশন, এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ বিমানবন্দর রাখা হোক।

চিঠিটি শুধু অমিত শাহের কাছেই নয়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

তিনি লিখেছেন, দিল্লির ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এটি ভারতীয় সভ্যতার আত্মা ও ‘ইন্দ্রপ্রস্থ’ নগরীর প্রাণবন্ত ঐতিহ্য বহন করে।

খাণ্ডেলওয়ালের মতে, রাজধানীতে পাণ্ডবদের বিশাল মূর্তি স্থাপন করা উচিত।
তিনি বলেছেন, ইন্দ্রপ্রস্থের পবিত্র ভূমিতে পাণ্ডবদের মূর্তি স্থাপন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে নতুনভাবে জীবিত করবে। এটি নতুন প্রজন্মকে পাণ্ডবদের নীতি, ন্যায় ও সাহসের প্রতীক হিসেবে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাবে।

বিজেপি সংসদ সদস্য বলেন, দিল্লি শুধু একটি আধুনিক মহানগর নয়, বরং এটি ভারতের সভ্যতার আত্মা। তার মতে, যেমন দেশজুড়ে প্রাচীন নগরীগুলো—প্রয়াগরাজ, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, বারাণসী—তাদের ঐতিহাসিক পরিচয়ে ফিরে যাচ্ছে, তেমনি দিল্লিকেও তার “মূল পরিচয়ে” সম্মান জানানো উচিত।

তিনি লিখেছেন, এই পরিবর্তন কেবল ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারই নয়, বরং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আমাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করবে এবং সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

খাণ্ডেলওয়াল প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগরাজের মতো প্রাচীন নগরীগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, তবে দিল্লি কেন নয়?

তিনি আরও বলেন, দিল্লির নাম পরিবর্তন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই বার্তা দেবে যে ভারতের রাজধানী কেবল ক্ষমতার কেন্দ্র নয়, বরং ধর্ম, নৈতিকতা ও জাতীয়তাবাদের প্রতীক।

সূত্র: এনডিটিভি

