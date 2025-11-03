  2. আন্তর্জাতিক

জিনপিংয়ের কাছ থেকে শাওমি ফোন উপহার পেলেন লি, আড়িপাতা নিয়ে রসিকতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
জিনপিংয়ের কাছ থেকে শাওমি ফোন উপহার পেলেন লি/ ছবি: ইয়োনহাপ

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছ থেকে শাওমি ফোন উপহার পেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং। এসময় তাদের মধ্যে ফোনে অবৈধভাবে আড়িপাতা নিয়ে বেশ রসিকতা হয়। উপহার দেওয়ার সময় জিনপিং মজার ছলে বলেন, ‘‘দেখে নিয়েন, কোনো ‘ব্যাকডোর’ আছে কি না।’’

চীনা প্রেসিডেন্টকে কোনো আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমন হাসিঠাট্টা করতে খুব একটা দেখা যায় না। ফলে বিরল এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নিয়েছে খবরের শিরোনামে।

গত শনিবার (১ নভেম্বর) দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজু শহরে এপেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতা পরস্পরকে উপহার দেন। এটি ছিল এক দশকের বেশি সময় পর শি জিনপিংয়ের দক্ষিণ কোরিয়া সফর।

এসময় জিনপিং লি জে মিয়ংকে দুটি শাওমি স্মার্টফোন উপহার দেন, যাতে কোরিয়ার তৈরি ডিসপ্লে বসানো ছিল। তখন লি হাসতে হাসতে বলেন, ‘এই যোগাযোগ লাইনটা নিরাপদ তো?’ উত্তরে জিনপিং হেসে বলেন, ‘আপনি দেখে নিয়েন, কোনো ব্যাকডোর আছে কি না।’ এরপর উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়েন এবং করতালি দেন।

চীনা প্রেসিডেন্টের এই হালকা রসিকতা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। সিউল শিনমুন পত্রিকার শিরোনামে লেখা হয়েছে, ‘শাওমি ফোনের নিরাপত্তা নিয়ে রসিকতা করার পর হেসে উঠলেন শি জিনপিং।’

ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া সেই মুহূর্তের একটি ভিডিওতে ৮০০-রও বেশি মন্তব্য পড়েছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, মনে হচ্ছে যেন দুজন মার্শাল আর্ট গুরু মজার ছলে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন।

লি জে মিয়ংয়ের মুখপাত্র কিম নাম-জুন জানান, এই ঘটনাটি দুই নেতার ঘনিষ্ঠতারই প্রতিফলন। তিনি বলেন, স্বাগত অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে উপহার বিনিময়, ভোজসভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা—সব মিলিয়ে দুই নেতা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছেন। এমন রসিকতা সেই সম্পর্কেরই ইঙ্গিত।

তিনি আরও জানান, লি হয়তো উপহার পাওয়া ফোনগুলো ব্যবহারও করতে পারেন। এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে ফোন দুটি প্রেসিডেন্ট লি ও তার স্ত্রীর জন্য উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

সূত্র: এএফপি
