সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তি কার্যকর করতে সহায়তা করার জন্য দামেস্কের একটি বিমানঘাঁটিতে সামরিক উপস্থিতি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টির সঙ্গে জড়িত ছয়টি সূত্র সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে এমন তথ্য জানিয়েছে।
এই পরিকল্পনা সিরিয়ার দীর্ঘদিনের নেতা বাশার আল-আসাদের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিরিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আসাদ ছিলেন ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র।
চুক্তিটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের মধ্যস্থতায় হচ্ছে এবং সোমবার ট্রাম্পের সঙ্গে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার হোয়াইট হাউজে বৈঠক হওয়ার কথা। সিরিয়ার কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এটাই প্রথম এমন সফর হবে।
রয়টার্স ছয়টি সূত্রের সঙ্গে কথা বলেছে, যাদের মধ্যে ছিলেন দুই পশ্চিমা কর্মকর্তা ও একজন সিরীয় প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা। তারা নিশ্চিত করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ওই বিমানঘাঁটি ব্যবহার করে সম্ভাব্য ইসরায়েল-সিরিয়া চুক্তি পর্যবেক্ষণ করার পরিকল্পনা করছে।
পেন্টাগন এবং সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট দপ্তর ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও সরকারি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাঠানো প্রশ্নের জবাব দেয়নি।
একজন মার্কিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, আমরা সিরিয়ায় আইএসবিরোধী কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে আমাদের উপস্থিতি ও অবস্থান নিয়মিত মূল্যায়ন করি, তবে আমরা সেনাদের অবস্থান বা সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করি না।
তিনি নিরাপত্তার কারণে ঘাঁটির নাম ও অবস্থান প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।
একজন পশ্চিমা সামরিক কর্মকর্তা আরও বলেন, গত দুই মাসে পেন্টাগন একাধিক রেকি মিশন পরিচালনা করেছে, যা ঘাঁটির দীর্ঘ রানওয়েকে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের উপযোগী বলে নিশ্চিত করেছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম