বিহার বিধানসভা: ভোটার উপস্থিতি ৬০ শতাংশের বেশি

প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছে নারীরা। ছবি: এএফপি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটার উপস্থিতি পৌঁছেছে ৬০.১৩ শতাংশে, যা ২০২০ সালের প্রথম দফার তুলনায় ৪.৪৫ শতাংশ বেশি এবং ওই নির্বাচনের সামগ্রিক গড়ের তুলনায় ২.৮৪ শতাংশ বেশি।

এই ভোটের হার বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ায় ৪৭ লাখ নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল — যা নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল যে এটি গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা।

এই প্রক্রিয়ার পর রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭.৮৯ কোটি থেকে কমে ৭.৪২ কোটিতে নেমে আসে।

২০১০ সালে, নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডিইউ বিজেপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে জয়ী হয়। ভোটের হার ছিল ৫২.৭৩ শতাংশ, আর জেডিইউ পায় ১১৫টি আসন।

২০১৫ সালে কুমার বিজেপি ছাড়েন এবং লালু যাদবের আরজেডি’র সঙ্গে হাত মেলান। ভোটের হার বেড়ে যায় ৪.১৮ শতাংশ এবং জোটটি জয়ী হয়।

২০২০ সালে তিনি আবার বিজেপির সঙ্গে জোটে ফিরে যান এবং সরকার গঠন করেন, যদিও জেডিইউ ২৮টি আসন হারায় এবং জুনিয়র পার্টনার হয়ে পড়ে। ভোটের হার ছিল ৫৭.২৯ শতাংশ, যা আগের চেয়ে মাত্র ০.৩৮ শতাংশ বেশি।

কিন্তু ২০২৫ সালের প্রথম দফাতেই ভোটের হার সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

যদি এই প্রাথমিক পরিসংখ্যান সত্যি হয়, তবে তা বিরোধী জোটের জন্য শুভ ইঙ্গিত, বিশেষত আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ও কংগ্রেসের জন্য।

