নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ তলানিতে
২০২২ সালে তালিবান সরকার আফিম চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর আফগানিস্তানে এর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দফতর (ইএনওডিসি) তাদের এক সমীক্ষায় জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় আফিম চাষের জন্য ব্যবহৃত মোট জমির পরিমাণ ২০ শতাংশ এবং আফিমের পরিমাণ ৩২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
অতীতে আফগানিস্তান বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি আফিম উৎপাদন করতো, যা থেকে তৈরি হওয়া হেরোইন ইউরোপের বাজারের ৯৫ শতাংশ দখল করতো।
ক্ষমতা দখলের পর তালিবান ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এই চাষ নিষিদ্ধ করে, কারণ তারা মনে করে আফিম ক্ষতিকর এবং এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থি। জাতিসংঘ জানিয়েছে, তীব্র অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বেশিরভাগ কৃষক এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বহু আফগান কৃষক এখন খাদ্যশস্যের চাষ করছেন।
তবে লাভজনক বিকল্পের অভাব, সীমিত কৃষি উৎপাদন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কৃষি জমির ৪০ শতাংশের বেশি এখনও পতিত পড়ে আছে।
এদিকে তালিবান কর্তৃপক্ষ যখন আফিমের খেত ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, তখন কৃষকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে সহিংস প্রতিরোধের শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। বাদাখশানের বেশ কয়েকটি জেলায় সংঘর্ষে হতাহতের খবরও পাওয়া গেছে।
কৃষকদের অভিযোগ বিকল্প ফসল চাষের জন্য তারা কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না। এর ফলে তাদের সামনে হয় দারিদ্র্য বেছে নিতে হচ্ছে, না হয় শাস্তি।
এদিকে দেশটির হেলমন্দ প্রদেশে খোলাখুলি আফিমের খেত দেখা না গেলেও, এখনও গোপনে এর চাষ চলছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম