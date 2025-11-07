মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পাওয়ার ব্যাংক বিস্ফোরণ, একজন দগ্ধ

মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পাওয়ার ব্যাংক বিস্ফোরণ, একজন দগ্ধ
অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কোয়ান্টাস বিজনেস লাউঞ্জে এক ব্যক্তি আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকালে তার পকেটে থাকা একটি লিথিয়াম পাওয়ার ব্যাংক অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরিত হয়, এতে তার পা ও আঙুলে পোড়া ক্ষত হয়।
পঞ্চাশোর্ধ্ব ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই আগুনে জ্বলতে শুরু করলে পুরো লাউঞ্জ ধোঁয়ায় ভরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১৫০ জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কর্মীরা দ্রুত তাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড় করিয়ে আগুন নেভান, পরে চিকিৎসাকর্মীরা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে তিনি সুস্থ অবস্থায় ছাড়া পান।
এক প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দ্য এইজ পত্রিকাকে বলেন, চারদিকে ব্যাটারির অ্যাসিড ছিটকে পড়ছিল। কোয়ান্টাস কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনাস্থল পরিষ্কার করে দুই ঘণ্টা পর লাউঞ্জটি পুনরায় খোলা হয়।
অস্ট্রেলীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ান টনকেস লাউঞ্জে উপস্থিত ছিলেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্ফোরিত পাওয়ার ব্যাংকের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেন,
আশা করছি, যিনি আগুনে দগ্ধ হয়েছেন তিনি এখন ভালো আছেন। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় ওই ব্যক্তি ও লাউঞ্জের কর্মীদের ধন্যবাদ।
ঘটনার পর কোয়ান্টাস তাদের লিথিয়াম ব্যাটারি ও পাওয়ার ব্যাংক বহনের নীতি পর্যালোচনা করছে এবং শিগগিরই নতুন নির্দেশনা জারি করবে।
বেশিরভাগ এয়ারলাইন্সই যাত্রীদের পাওয়ার ব্যাংক হাতের নাগালে রাখার পরামর্শ দেয় — সিটের নিচে বা হাতব্যাগে, কিন্তু ওভারহেড লাগেজ কম্পার্টমেন্টে নয়।
এর আগে গত জুলাইয়ে সিডনি থেকে হোবার্টগামী ভার্জিন অস্ট্রেলিয়া ফ্লাইটে ওভারহেড লকারে রাখা পাওয়ার ব্যাংক থেকে আগুন লাগে। একইভাবে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় এক যাত্রীবাহী বিমানে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ছিল পাওয়ার ব্যাংক।
বর্তমানে এমিরেটস, ক্যাথে প্যাসিফিক, চায়না এয়ারলাইনস, কোরিয়ান এয়ার ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা উড়োজাহাজে পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম