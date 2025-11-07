আবারও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো উ. কোরিয়া

আবারও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো উ. কোরিয়া
উত্তর কোরিয়া তাদের পূর্ব উপকূলের দিকে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে।
গত দুই সপ্তাহে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পর এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পিয়ংইয়ংকে নতুন করে আলোচনার আমন্ত্রণ জানানোর পর এ উৎক্ষেপণ ঘটলো।
দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী জানায়, সন্দেহ করা হচ্ছে এটি একটি স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা উত্তর কোরিয়ার চীনা সীমান্তের কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিক্ষেপ করা হয়। এটি প্রায় ৭০০ কিলোমিটার (৪৩৫ মাইল) পথ অতিক্রম করে সমুদ্রে পতিত হয়।
দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি ব্যবস্থা উৎক্ষেপণের আগেই প্রস্তুতির বিষয়টি শনাক্ত করে এবং ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে। এই তথ্য জাপানের সঙ্গেও ভাগাভাগি করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
জাপান সরকারও জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া সম্ভবত একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যা জাপানের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বলেছেন, এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
এর আগে গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়া সফরকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন, যা দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন বৈঠকের জল্পনা সৃষ্টি করে। যদিও সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি, ট্রাম্প বলেছেন তিনি প্রয়োজনে আবার অঞ্চলে ফিরে কিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত।
ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী পানমুনজমে কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিম সাম্প্রতিক আমন্ত্রণে সাড়া দেননি।
এরই মধ্যে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের কর্মকর্তাদের ওপর অর্থপাচারের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বিরূপ আচরণ করছে এবং এর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা জোট অটুট এবং তাদের মূল লক্ষ্য পিয়ংইয়ংয়ের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা।
গত মাসেও উত্তর কোরিয়া একাধিক স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, একটি হাইপারসনিক মিসাইল এবং সমুদ্র থেকে স্থল লক্ষ্যভেদী ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেছিল, ঠিক ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম