আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সন্দেহ

ইন্দোনেশিয়ায় মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণে জড়িত ১৭ বছর বয়সী এক ছাত্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) উত্তর জাকার্তার কেলাপা গাদিং এলাকার একটি মসজিদে হামলা ঘটে/ ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় জুমার নামাজ চলাকালে এক মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৭ বছর বয়সী এক ছাত্র জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ওই কিশোর মসজিদের পাশের স্কুলের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (৭ নভেম্বর) উত্তর জাকার্তার কেলাপা গাদিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।এতে অন্তত ৫৪ জন আহত হয়। যে মসজিদটিতে হামলা হয়েছে, সেটি একটি স্কুল কমপ্লেক্সের ভেতরে অবস্থিত। আহতদের বেশিরভাগই ওই স্কুলের শিক্ষার্থী বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জুমার নামাজের খুতবা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরপরই পরপর দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

ইন্দোনেশিয়ার ডেপুটি হাউজ স্পিকার সুফমি দাসকো আহমেদ জানান, সন্দেহভাজন ওই ছাত্র বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তার অস্ত্রোপচার চলছে। তবে তার অবস্থা কিংবা অস্ত্রোপচারের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। এ ছাড়া বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দেশটির জাতীয় পুলিশপ্রধান লিসতো সিগিত প্রাবো এক শিক্ষার্থীকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা ওই ছাত্রের পরিচয় ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় খতিয়ে দেখছি। কেন ও কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, সেটি এখন আমাদের তদন্তাধীন।

পুলিশের এ শীর্ষ কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিস্ফোরণের উৎস ও ব্যবহৃত উপকরণ শনাক্তে বিশেষজ্ঞ দল কাজ করছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে এ ধরনের হামলা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতোমধ্যে ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেসব ভিডিওতে দেখা গেছে, মসজিদের সামনে অ্যাম্বুলেন্সের সারি, আহতদের কান্নারত স্বজন ও আতঙ্কে ভরপুর জনসমাগম।

পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নয়।

সূত্র: রয়টার্স

