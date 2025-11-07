সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে তিন সেনা ঘাঁটি স্থাপন করেছে ভারত
চিকেন নেক নামে পরিচিত সিলিগুড়ি করিডোর রক্ষায় বাংলাদেশ সীমান্তের পাশেই তিনটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে ভারত। জানা গেছে, আসামের ধুবড়ি সংলগ্ন বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের চোপড়া এলাকায় এই ঘাঁটিগুলো গড়ে তোলা হয়েছে।
মামদানিকে আইএসের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কট্টর ডানপন্থি মার্কিন প্রভাবশালীরা
যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থি প্রভাবশালীরা নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে তাকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) তারা বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এসব মনগড়া বার্তা ব্যাপক ভিউ পেয়েছে, কিন্তু তা পুরো মিথ্যা।
গাজায় খুব শিগগিরই আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে: ট্রাম্প
গাজায় খুব শিগগিরই একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরায়েলের অব্যাহত বোমাবর্ষণের মধ্যে মানবিক বিপর্যয়ে জর্জরিত এই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে যুদ্ধো পরবর্তী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই বাহিনী মোতায়েনের কথা জানিয়েছেন তিনি।
এবার ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কাজাখস্তান, তবে অনড় সৌদি
ইসরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ড’ এ যোগ দিতে যাচ্ছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশ কাজাখস্তান। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিশ্বের বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত দেশটির সরকার এই ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে নতুন একটি দেশ আব্রাহাম চুক্তিতে যোগ দেবে বলে দিনের শুরুতে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ।
চীনের বহরে যুক্ত হলো আরও এক বিমানবাহী রণতরী
চীনের সর্বাধুনিক বিমানবাহী রণতরী ‘ফুজিয়ান’ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কয়েক দিন আগে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং। ‘ফুজিয়ান’ হলো চীনের তৃতীয় বিমানবাহী রণতরী এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত।
জুমার নামাজ চলাকালে ইন্দোনেশিয়ার মসজিদে বিস্ফোরণ, আহত ৫৪
ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় এক স্কুল কমপ্লেক্সের মসজিদে শুক্রবারের (৭ নভেম্বর) জুমার নামাজ চলাকালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে অন্তত ৫৪ জন আহত হয়েছেন। জাকার্তা পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণটি ঘটেছে উত্তর জাকার্তার কেলাপা গাডিং এলাকায়। আহতদের মধ্যে কারও অবস্থা গুরুতর, এবং অনেকের শরীরে দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে।
সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর থেকে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস খাত্তাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আগামী সোমবার প্রেসিডেন্ট শারা হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।
মাস্কের বেতন-ভাতা ইতিহাসে সর্বোচ্চ, প্রায় ১ লাখ কোটি ডলার
টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের জন্য বেতন-ভাতা হিসেবে প্রস্তাবিত প্রায় ১ লাখ কোটি মার্কিন ডলারের বিশাল বেতন প্যাকেজ অনুমোদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ইলন মাস্কের জন্য প্রস্তাবিত এ বেতন-ভাতা প্যাকেজ নিয়ে ‘গণভোট’ অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রেক্ষিতে এমন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
৬ বছরের শিক্ষার্থীর গুলিতে আহত শিক্ষিকা, ক্ষতিপূরণ ১ কোটি ডলার
যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে এক স্কুলশিক্ষিকাকে গুলি করে আহত করেন ৬ বছরের এক শিক্ষার্থী। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভার্জিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ শহরের রিচনেক এলিমেন্টারি স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। এতে আহত সেই শিক্ষিকাকে ১ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় দিয়েছে ভার্জিনিয়া আদালতের একটি জুরি বোর্ড। গুলিতে আহত হওয়া ওই শিক্ষিকার নাম অ্যাবিগেইল জওয়েরনার।
যে কোনো সময় ন্যাটো ভূখণ্ডে হামলার সক্ষমতা রয়েছে রাশিয়ার
যেকোনো সময় ন্যাটো ভূখণ্ডে সীমিত পরিসরে হামলা চলানোর সক্ষমতা রয়েছে রাশিয়ার। জার্মানির শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলেকজান্ডার সলফ্রাংক এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাশিয়ার বর্তমান সামরিক শক্তি ও যুদ্ধক্ষমতা বিবেচনা করলে দেখা যায়, রাশিয়া চাইলে আগামীকালই ন্যাটোর ভূখণ্ডে ছোট পরিসরে আক্রমণ চালাতে পারে।
এসএএইচ