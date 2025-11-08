মীমাংসা ছাড়াই শেষ হলো আফগানিস্তান-পাকিস্তান আলোচনা

মীমাংসা ছাড়াই শেষ হলো আফগানিস্তান-পাকিস্তান আলোচনা
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান আলোচনার প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে চতুর্থ দফা আলোচনার কোনো কর্মসূচি নেই।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) জিও নিউজের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আলোচনায় পুরোপুরি অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এটি এখন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত।
গত মাসের সীমান্ত সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা কমাতে পাকিস্তান ও আফগান তালেবান সরকার বৃহস্পতিবার ইস্তাম্বুলে তৃতীয় দফা বৈঠক শুরু করে।
খাজা আসিফ তুরস্ক ও কাতারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কারণ তারা মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।
তিনি বলেন, তারা আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। আফগান প্রতিনিধিদলও মূলত একমত ছিল, কিন্তু লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়নি।
তিনি বলেন, আফগানিস্তান মৌখিক আশ্বাস দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক আলোচনায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, মধ্যস্থতাকারীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও আশাহত হয়েছেন।
খাজা আসিফ পুনর্ব্যক্ত করেন, পাকিস্তানের অবস্থান স্পষ্ট—আমাদের একটাই দাবি, আফগানিস্তান নিশ্চিত করবে যাতে তাদের ভূমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলায় ব্যবহার না হয়।”
তিনি সতর্ক করে বলেন, আফগান ভূমি থেকে কোনো হামলা হলে আমরা উপযুক্ত জবাব দেবো। তবে যতক্ষণ আগ্রাসন না হয়, যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাুল্লাহ তারার এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) এক পোস্টে বলেন, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অঙ্গীকার পূরণের দায় আফগানিস্তানের ওপরই বর্তায়, এবং এখন পর্যন্ত তারা সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ।
তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম