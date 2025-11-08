মালিতে ৫ ভারতীয়কে অপহরণ

মালিতে ৫ ভারতীয়কে অপহরণ
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও সহিংসতার মধ্যে ৫ ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) তাদের কোম্পানি ও এক নিরাপত্তা সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, বৃহস্পতিবার মালির পশ্চিমাঞ্চলের কোব্রি এলাকায় বন্দুকধারীরা ওই ভারতীয়দের অপহরণ করে। তারা একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করছিলেন।
কোম্পানির এক প্রতিনিধি বলেন, আমরা পাঁচ ভারতীয় নাগরিকের অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করছি।
তিনি আরও জানান, কোম্পানির বাকি ভারতীয় কর্মীদের রাজধানী বামাকোতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি।
মালিতে বর্তমানে সামরিক জান্তা ক্ষমতায় রয়েছে এবং দেশটি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধী নেটওয়ার্ক, আল-কায়েদা ও আইএস-সংযুক্ত জঙ্গিদের হামলার মুখে রয়েছে।
এই নিরাপত্তাহীনতা মালির অর্থনৈতিক সংকটকেও আরও তীব্র করেছে। আল-কায়েদা-ঘনিষ্ঠ গ্রুপ ফর দ্য সাপোর্ট অব ইসলাম অ্যান্ড মুসলিমস সম্প্রতি দেশটিতে জ্বালানি অবরোধ আরোপ করেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
বিদেশি নাগরিকদের অপহরণ মালিতে নতুন নয়। দেশটি ২০১২ সাল থেকে বারবার ক্যু ও সংঘাতে জর্জরিত।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম