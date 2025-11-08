ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়ার ভয়াবহ হামলা

ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়ার ভয়াবহ হামলা
ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ফলে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। শনিবার কিয়েভের জ্বালানিমন্ত্রী স্বিতলানা গ্রিনচুক এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর এএফপির।
গত কয়েক মাসে মস্কো ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা বাড়িয়েছে। এসব হামলায় কিয়েভের প্রধান জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রাকৃতিক গ্যাস স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শীতের মাসগুলোতে ইউক্রেনে বিদ্যুতের অভাবে তাপ বিভ্রাটের ঝুঁকি রয়েছে। মন্ত্রী স্বিতলানা গ্রিনচুক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, শত্রুরা আবার ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে। এ কারণে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জরুরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট তৈরি হয়েছে।
তিনি বলেন, জ্বালানি ব্যবস্থার পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর জরুরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট বাতিল করা হবে। তিনি আরও বলেন, শত্রুদের পরিকল্পনার পরেও এই শীতে ইউক্রেনে আলো এবং তাপ থাকবে।
রাশিয়া প্রায় চার বছরের আক্রমণের সময় ইউক্রেনের বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, মূল বেসামরিক অবকাঠামোর একটি বড় অংশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় ইউক্রেনের দক্ষিণ ওডেসায় জ্বালানি অবকাঠামোতে ড্রোন হামলা চালানো হয়। ওই অঞ্চলের গভর্নর ওলেগ কিপার টেলিগ্রামে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, একটি জ্বালানি অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইউক্রেনও সাম্প্রতিক সময়ে মস্কোর গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি রপ্তানি বন্ধ করতে এবং দেশজুড়ে জ্বালানি ঘাটতি তৈরি করতে রাশিয়ার তেল ডিপো এবং শোধনাগারগুলোতে হামলা জোরদার করেছে।
