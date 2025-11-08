এবারের জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, চলতি মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে যাওয়া জি-২০ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো কর্মকর্তা অংশ নেবেন না।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলন আয়োজন একেবারে লজ্জাজনক। আফ্রিকানাররা (ডাচ, ফরাসি ও জার্মান অভিবাসীদের বংশধর) হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তাদের জমি ও খামার অবৈধভাবে দখল করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, যতদিন এসব মানবাধিকার লঙ্ঘন চলবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন না। আমি ২০২৬ সালে ফ্লোরিডার মায়ামিতে জি-২০ আয়োজনের অপেক্ষায় আছি।
ট্রাম্পের দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকানাররা বর্ণের কারণে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
হোয়াইট হাউজের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের আগামী ২২-২৩ নভেম্বর জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিতব্য জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। তিনিও আর যাচ্ছেন না।
দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
ট্রাম্প এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমি নীতি এবং দেশটির পক্ষ থেকে গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উত্থাপন নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেছেন।
এ বছরের শুরুর দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত জি-২০ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক বয়কট করেছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০-এর সভাপতিত্বে রয়েছে, এরপর যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব নেবে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম