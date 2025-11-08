ব্রাজিলে টর্নেডোর আঘাতে পাঁচজন নিহত, আহত ১৩০
ব্রাজিলে টর্নেডো আঘাত হেনেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ ব্রাজিলের একটি শহরের কিছু অংশে টর্নেডোর আঘাতে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং আরও প্রায় ১৩০ জন আহত হয়েছে। খবর এএফপির।
স্থানীয় আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে, পারানা রাজ্যের রিও বনিতো দো ইগুয়াকু পৌরসভায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যানবাহন উল্টে গেছে এবং ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পারানা সিভিল ডিফেন্স এএফপিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টর্নেডোর ফলে এরই মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে।
স্থানীয় উদ্ধার সংস্থা আরও জানিয়েছে, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জন গুরুতর বা মাঝারি আহত হয়েছেন এবং প্রায় ১০০ জন সামান্য আহত হয়েছেন।
পারানার পরিবেশগত প্রযুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অনুসারে, রিও বনিতো দো ইগুয়াকুতে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার (ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৫৫ মাইল) ছিল। ওই শহরের বাসিন্দা প্রায় ১৪ হাজার।
সংস্থাটি জানিয়েছে, বিভিন্ন স্থানে গাছ ভেঙে পড়েছে এবং বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পারানার গভর্নর, রাতিনহো জুনিয়র সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে, তীব্র ঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোতে তদারকি এবং নজরদারি চলছে।
আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের মতে, পুরো পারানা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য সান্তা ক্যাটারিনা এবং রিও গ্র্যান্ডে দো সুলের জন্য বিপজ্জনক ঝড়ের সতর্কতা কার্যকর ছিল।
টিটিএন