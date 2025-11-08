হাঙ্গেরিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার সুযোগ দিলেন ট্রাম্প

হাঙ্গেরিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার সুযোগ দিলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাঙ্গেরিকে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কেনার নিষেধাজ্ঞা থেকে এক বছরের জন্য ছাড় দিয়েছেন বলে হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানকে এ ছাড় দিতে পারেন। অরবান ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) হোয়াইট হাউজে অরবানের সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্প বলেন, তার (অরবানের) পক্ষে অন্য কোথাও থেকে তেল ও গ্যাস পাওয়া খুব কঠিন, তাই ছাড়ের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি।
গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার দুটি বড় তেল কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করে এবং যারা সেসব কোম্পানি থেকে তেল কিনবে, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেয়।
বৈঠকের পর হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার সিজিয়ার্তো এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তেল ও গ্যাস বিষয়ে সম্পূর্ণ ও সীমাহীন ছাড় দিয়েছে।
তবে পরে এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, ছাড়টি আসলে এক বছরের জন্য সীমিত।
এই সিদ্ধান্তকে অরবানের জন্য বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ তিনি আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, রাশিয়ার জ্বালানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তার দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে।
বৈঠকের প্রকাশ্য অংশে ট্রাম্প বলেন, হাঙ্গেরি একটি স্থলবেষ্টিত দেশ, তাই রাশিয়ার ওপর তাদের নির্ভরতা বোঝা যায়।
পরে জানা যায়, ট্রাম্প এক বছরের ছাড় অনুমোদন করেছেন, যা দুই সপ্তাহ আগের তার সেই অবস্থানের পরিপন্থি। কারণ তিনি রাশিয়ার জ্বালানি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করা যে কাউকে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।
চুক্তির অংশ হিসেবে হাঙ্গেরি যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের প্রাকৃতিক গ্যাস কিনতে সম্মত হয়েছে। তবে ইউরোপের অনেক রাজধানী এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হতে পারে, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিরোধিতা করে আসছে।
ট্রাম্প আরও বলেন, যদিও হাঙ্গেরি ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ, তবু তিনি অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, যারা সমুদ্রপথে বিকল্প উৎস থাকা সত্ত্বেও এখনো রাশিয়া থেকে পণ্য কিনছে।
সূত্র: বিবিসি
