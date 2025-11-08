  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনে ফরাসি মাছ ধরার জালে আটকা পড়ছে রুশ ড্রোন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
রাশিয়ার ড্রোন হামলা থেকে রক্ষা পেতে রাস্তায় মাছ ধরার জাল দিয়ে টানেল নির্মাণ/ ছবি : আরবিসি-ইউক্রেন

ফ্রান্সের সাগর উপকূলে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত জাল এখন রাশিয়ার ড্রোন হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামুদ্রিক মঙ্কফিশ ধরতে ব্যবহৃত জাল যখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তখন সেগুলো সাধারণত বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতি বছর এমন অনুপযোগী প্রায় ৮০০ টন জাল ফেলে দেওয়া হয়। তবে অচল সেই পুরোনো জালই এখন ইউক্রেনে রুশ ড্রোন আটকাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের মানবিক সংগঠন কারনিক সলিডারি এরই মধ্যে ২৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এমন দুটি জালের চালান ইউক্রেনে পাঠিয়েছে। সেখানে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে ফ্রন্টলাইনের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও বেসামরিক মানুষদের সুরক্ষায়।

রাশিয়া বর্তমানে ছোট আকারের সস্তা ড্রোনে বিস্ফোরক বসিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে হামলা চালাচ্ছে। এসব ড্রোন হামলা থেকে বাচতে রাস্তা, সেতু, হাসপাতালের প্রবেশপথসহ বিভিন্ন স্থানে নেট টানেল তৈরি করেছে ইউক্রেনীয় সেনারা। এই জালগুলো ব্যবহার করার কারণে ড্রোনের প্রপেলার জালে আটকে যায় যা অনেকটা মাকড়সার জালে পোকা আটকে পড়ার মত।

কারনিক সলিডারি সংগঠনের লজিস্টিকস দেখাশোনা করা ৭০ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ান আবাজিও বলেন, দুই বছর আগেও যুদ্ধের এই রূপ আমরা ভাবিনি। এখন এটি ড্রোন যুদ্ধ। ইউক্রেনীয়রা জানিয়েছে, সব জাল তাদের কাজে আসে না। আমরা যে জাল পাঠাচ্ছি তা ঘোড়ার লোম দিয়ে তৈরি এবং গভীর সমুদ্রের মঙ্কফিশ ধরতে ব্যবহৃত হয় যার শক্তি ড্রোনের আঘাতের সমান।

সংগঠনের সভাপতি জেরার ল্য দ্যুফ বলেন, ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমাদের অঞ্চলে জালের অভাব নেই। আমাদের জন্য এমন অচল জাল একটা সমস্যা। যদি এগুলো ইউক্রেনে প্রাণ বাঁচাতে কাজে আসে তাহলে তাদের জন্য আমরা আনন্দের সঙ্গে পাঠাব।

ফ্রান্স ছাড়াও সুইডেন ও ডেনমার্কের জেলেরা শত শত টন পুরোনো জাল ইউক্রেনে পাঠিয়েছেন। স্থানীয় জেলেদের মতে, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাদের এই অবদান গর্বের বিষয়।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
