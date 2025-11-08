  2. আন্তর্জাতিক

তুরস্কে পারফিউমের গুদামে আগুন, নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
তুরস্কে পারফিউমের গুদামে আগুন, নিহত ৬
আগুনে পুড়ে যাওয়া পারফিউমের গুদাম/ ছবি : হারিয়াত

তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প এলাকায় অবস্থিত একটি পারফিউমের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। এ দুর্ঘটনায় অন্তত ৬ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে দেশটির কোচাইলি প্রদেশের দিলোভাসি শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

তুরস্কের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম টিআরটি হাবার-কে প্রাদেশিক গভর্নর ইলহামি আকতাস জানিয়েছেন, দুঃখজনকভাবে আমাদের ছয়জন নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তিনি আরও জানান, স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। দমকল কর্মী, উদ্ধার দল ও পৌরসভার কর্মীরা যৌথভাবে কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তুর্কি গণমাধ্যম এনটিভি-র প্রতিবেদনে বলা হয়, আগুনে দুই তলার একটি গুদাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। টেলিভিশনে প্রচারিত দৃশ্যে দেখা যায়, ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী এনটিভিকে বলেন, আমি একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। বারান্দায় গিয়ে দেখি, আমার এক সহকর্মীর পোশাকে আগুন লেগেছে। আমি পাইপ দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। এরপর দেখি পুরো কারখানাগুলো আগুনে জ্বলছে এবং ভেতর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

দিলোভাসি শহরটি ইস্তাম্বুল থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জানা গেছে, সেখানে অসংখ্য গুদাম ও কারখানা রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।

সূত্র : হারিয়াত ডেইলি নিউজ
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।