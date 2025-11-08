ভুল ঠিকানায় গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারালেন নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী

ভুল ঠিকানায় গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারালেন নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী
প্রায় সাত মাস ধরে বিভিন্ন বাড়িতে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে আসছিলেন এক দম্পতি। পরিচ্ছন্নতার জন্য এমনই এক বাড়িতে ডাক পড়েছিল ওই দম্পতির। তবে সেদিন ভুল ঠিকানায় উপস্থিত হন তারা। দরজায় কড়া নাড়তেই ডাকাত সন্দেহে ভেতর থেকে গুলি চালায় বাড়ির মালিক। এতে মাথায় গুলি লেগে নিহত হন স্ত্রী। নিহতের নাম মারিয়া ফ্লোরিন্ডা রিওস পেরেজ দে ভেলাসকেজ।
ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানায় অঙ্গরাজ্যের ইন্ডিয়ানাপোলিস শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হুইটস্টাউন এলাকার একটি বাড়িতে।
স্থানীয় পুলিশের তথ্য মতে, এক নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী ভুলবশত একটি বাড়িতে ঢুকে পড়লে ডাকাত সন্দেহে তাকে গুলি করা হলে তিনি নিহত হন। বুধাবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৭টার কিছু আগে বাড়িতে ডাকাত ঢুকেছে এমন একটি ফোনকল পাওয়ার পর তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই নারীকে বাড়ির বারান্দায় মৃত অবস্থায় পান। নিহতের মাথায় গুলির আঘাত ছিল।
হুইটস্টাউন মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন জন জুরকাশ বলেন, গুলিটি ভেতর থেকে ছোড়া হয়েছিল। তদন্তে পরে জানা গেছে যারা বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন তারা আসলে একটি ক্লিনিং ক্রুর সদস্য ছিলেন। তারা ভুল ঠিকানায় গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এটি কোনো ডাকাতির ঘটনা নয়।
নিহতের স্বামী মরিসিও ভেলাসকেজ স্থানীয় গণমাধ্যম ডব্লিউআরটিভি-কে বলেন, আমরা সাত মাস ধরে একসঙ্গে ঘর পরিষ্কার করে আসছি। প্রথমে বুঝতে পারিনি গুলি লেগেছে। কিন্তু যখন আমার স্ত্রী দুই কদম পিছিয়ে পড়লেন তখন দেখি তার মাথায় গুলি লেগেছে। তিনি আমার কোলে ঢোলে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন।
জানা গেছে, ওই দম্পতির চার সন্তান রয়েছে যার মধ্যে কনিষ্ঠটির বয়স মাত্র ১১ মাস। মরিসিও বলেন, আমি এখন শুধু ন্যায়বিচার চাই। কেউ একজন আমার স্ত্রীর জীবন কেড়ে নিয়েছে। এটা মানবিক নয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গুলিটি ছুড়েছিলেন বাড়ির একজন বাসিন্দা। তবে গুলিবর্ষণকারী বা বাড়ির মালিকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। কারণ বিষয়টি এখনো তদন্তনাধীন রয়েছে।
সূত্র : এবিসি নিউজ
কেএম