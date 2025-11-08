‘ডাইনি’ বলায় ইসরায়েলকে যে জবাব দিলেন জাতিসংঘের দূত

‘ডাইনি’ বলায় ইসরায়েলকে যে জবাব দিলেন জাতিসংঘের দূত
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ। সাধারণ পরিষদে আলবানিজ তার সর্বশেষ প্রতিবেদন ‘গাজা জেনোসাইড : এ কালেক্টিভ ক্রাইম’ উপস্থাপন করলে তাকে কড়া ভাষায় কটূক্তি করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন। তখন আলবানিজকে ‘ডাইনি’ বলে তিরস্কার করেন ড্যানন।
ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন তাকে ‘ডাইনি’ বলে আখ্যা দেওয়ার পর তার জবাব দিয়েছেন আলবানিজ। জবাবে আলবানিজ বলেন, আপনারাই সে মানুষ যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে। আর এ অভিযোগের জন্য আমাকে যদি ডাইনি বলে নিন্দা করতে চান তবে আমি তা মেনে নিচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, যদি আমার যাদু চালানোর ক্ষমতা থাকত তবে সেটি প্রতিশোধের জন্য ব্যবহার করতাম না। আপনারা যে গণহত্যামূলক অপরাধগুলো করছেন সেগুলো চিরতরে বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করতাম।
মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশের পর ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানন আলবানিজকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘তুমি একজন ডাইনি। আর এই প্রতিবেদন তোমার মন্ত্র পুস্তকের আরেকটি অধ্যায়।’
ওই প্রতিবেদনে সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে ইসরায়েলের গণহত্যায় সহায়তা করার জন্য আলবানিজ বহু দেশের সমালোচনা করেছেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবে আহত হয়েছে প্রায় দুই লাখ মানুষ। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম