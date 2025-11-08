  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ নভেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

ট্রাম্পের নতুন নিয়ম/ ডায়াবেটিস-স্থূলতা থাকলে মিলবে না যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা
ডায়াবেটিস, স্থূলতা বা অন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগ থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভিসার আবেদন বাতিল হতে পারে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এমন নির্দেশনা জারি করেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে এবিসি নিউজ।

বিদেশের একমাত্র সামরিক ঘাঁটি থেকে কেন চুপিসারে সৈন্য সরালো ভারত
বিদেশে ভারতের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সামরিক ঘাঁটি ছিল তাজিকিস্তানের আয়নি বিমানঘাঁটি। কিন্তু সেখান থেকে অনেকটা চুপিসারে সৈন্য ও সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়েছে নয়াদিল্লি। প্রায় দুই দশক ধরে এই ঘাঁটি মধ্য এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত উপস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ছিল। তাহলে এখন কেন গোপনে ঘাঁটিটি ছেড়ে দিলো ভারত?

ভারতে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন দুর্ঘটনায় দোষারোপের লড়াই, দোষ আসলে কার?
ভারতে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন দুর্ঘটনায় দোষারোপের লড়াই যেন থামছেই না। গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ১৭১-এর ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের বেশি নিহত হওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পরও তদন্ত ঘিরে চলছে বিতর্ক। এবার বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করলো ভারতের সুপ্রিম কোর্টও।

ইউক্রেনে ভয়াবহ রুশ হামলায় নিহত ১০, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন বহু শহর
রাশিয়ার তীব্র বিমান ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনজুড়ে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছে অন্তত ২৬ জন। এছাড়া বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে দেশটির বেশ কয়েকটি শহর।

যুক্তরাষ্ট্রে শত শত ফ্লাইট বাতিল, যাত্রীদের চরম ভোগান্তি
যুক্তরাষ্ট্রে শত শত ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি দেখা দিয়েছে। সরকারি কার্যক্রম স্থবির বা শাটডাউনের জেরে প্লেন চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী কর্মীদের (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার) সংকট ও ফেডারেল নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বেতন বন্ধ থাকায় অসংখ্য ফ্লাইট বাতিল বা দেরিতে ছাড়ার ঘটনা ঘটছে।

রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করছে আফ্রিকার ৩৬ দেশের ১,৪০০ নাগরিক
আফ্রিকা মহাদেশের অন্তত ৩৬ টি দেশের ১ হাজার ৪০০ জন নাগরিক রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। বিদেশি নাগরিকদের এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে দেশগুলোর সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা।

লেবাননে হাসপাতালের কাছে ইসরায়েলের ড্রোন হামলা
লেবাননে একটি হাসপাতালের কাছে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের বিনতে জ্বাইল এলাকায় একটি হাসপাতালের কাছে একটি গাড়িতে ইসরায়েলি ড্রোন থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। তবে এ থেকে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়নি। খবর আল জাজিরার।

তুরস্কে পারফিউমের গুদামে আগুন, নিহত ৬
তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প এলাকায় অবস্থিত একটি পারফিউমের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। এ দুর্ঘটনায় অন্তত ৬ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছেন।

হাঙ্গেরিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার সুযোগ দিলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাঙ্গেরিকে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কেনার নিষেধাজ্ঞা থেকে এক বছরের জন্য ছাড় দিয়েছেন বলে হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।

এত টাকা দিয়ে কী করেন ইলন মাস্ক?
টেসলার বস ইলন মাস্ক কয়েক বছর ধরেই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং তার এই সম্পদ আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে যখন তিনি অর্ধ ট্রিলিয়ন বা ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মালিক হন। এরপরেও সাধারণ জীবনযাপনের করেন বলে দাবি ইলন মাস্কের।

কেএএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।