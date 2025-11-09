ট্রাম্পের ‘ঘুমিয়ে’ পড়ার ছবি ভাইরাল, যে ব্যাখ্যা দিলো হোয়াইট হাউজ

ট্রাম্পের ‘ঘুমিয়ে’ পড়ার ছবি ভাইরাল, যে ব্যাখ্যা দিলো হোয়াইট হাউজ
ওভাল অফিসে অনুষ্ঠিত এক প্রোগ্রামের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখ বন্ধ অবস্থার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। অনেকে দাবি করছেন, ট্রাম্প হয়তো অনুষ্ঠানের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার, জনপ্রিয় ওজন কমানোর ওষুধের দাম কমানোর ঘোষণা দেওয়ার অনুষ্ঠানে।
ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, ট্রাম্প কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে আছেন, কখনো আবার চোখ খোলা রাখতে কষ্ট পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে তিনি চোখও ঘষছিলেন।
এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ট্রাম্পবিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে নানা মন্তব্য করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসোমের প্রেস অফিস তাদের এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ডজি ডন ইজ ব্যাক (ঘুমন্ত ডন ফিরে এসেছে)।
তবে হোয়াইট হাউজ এ দাবিকে ‘পুরোপুরি ভিত্তিহীন’ বলে নাকচ করেছে।
হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র টেলর রজার্স বলেন, প্রেসিডেন্ট ঘুমাচ্ছিলেন না। তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছেন এবং সাংবাদিকদের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্থূলতায় ভোগা লাখো মানুষের ওষুধের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে।
রজার্স আরও বলেন, এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের বদলে ব্যর্থ উদারপন্থি গণমাধ্যম আবারও মিথ্যা গল্প ছড়াচ্ছে।
ট্রাম্প নিয়মিত জনসমক্ষে হাজির হন এবং প্রায়ই সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেন। তার সহযোগীরা বলেন, তিনি রাতদিন কাজ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে ফোনকল বা বার্তা পাঠান।
ঘটনার এক দিন আগে ট্রাম্প মায়ামিতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক বক্তৃতা দেন, এবং মাসের শেষে তিনি এশিয়া সফর শেষে তিনটি দেশ ঘুরে আসেন।
তবুও ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন বারবার উঠছে। ৭৯ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি ওয়াল্টার রিড মেডিকেল সেন্টারে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় একটি এমআরআই করিয়েছেন, যদিও কেন তা করেছেন, তা প্রকাশ করা হয়নি।
গ্রীষ্মে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছিল, চিকিৎসকেরা ট্রাম্পের পায়ে ফোলাভাব পরীক্ষা করে দেখেন এবং তার ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিশিয়েন্সি ধরা পড়ে।
বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ক্লান্তির মুহূর্ত সকল প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে তরুণ বারাক ওবামাও কখনো দীর্ঘ বৈঠকে চোখ ঘষতে দেখা গিয়েছিল।
বিদ্রুপের বিষয় হলো, ট্রাম্প নিজেই ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনকে স্লিপি জো বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম