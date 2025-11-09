মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে ৯০ অবৈধ অভিবাসী নিয়ে নৌকাডুবি

মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে ৯০ অবৈধ অভিবাসী নিয়ে নৌকাডুবি
মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে প্রায় ৯০ জন অবৈধ অভিবাসী নিয়ে একটি নৌকাডুবে গেছে। মালয়েশিয়ার পুলিশ রোববার জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে একজন নারী ডুবে মারা গেছেন এবং ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। খবর এএফপির।
তিন দিন আগে কেদাহ পুলিশ প্রধান আদজলি আবু শাহ স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানান, ৯০ জন যাত্রীকে বহনকারী একটি নৌকা ডুবে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং একই সংখ্যক যাত্রী বহনকারী আরও দুটি নৌকা নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে।
তিনি আরও বলেন, জীবিতদের খুঁজে বের করার জন্য উদ্ধার অভিযান চলছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনপ্রিয় মালয়েশিয়ার রিসোর্ট দ্বীপ ল্যাংকাউইয়ের ঠিক উত্তরে তারুতাও দ্বীপের কাছে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কেদাহ রাজ্যের নৌ-পরিচালক রোমলি মুস্তাফা বলেছেন, এখন পর্যন্ত একজনের মরদেহ এবং ১০ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আরও হতাহতের খবর পাওয়া যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
এশিয়ার দরিদ্র অঞ্চল থেকে প্রতি বছরই লাখ লাখ মানুষ মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমায় যাদের অনেকেই অবৈধ অভিবাসী, নির্মাণ ও কৃষিসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত।
কিন্তু মানব পাচারকারী চক্রের মাধ্যমে পাড়ি দেওয়া এসব এলাকা প্রায়ই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যার ফলে নৌকা ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।
এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ার উপকূলরেখায় বেশ কয়েকটি নৌকা ডুবির ঘটনায় ২০ জনেরও বেশি অভিবাসী ডুবে যায়।
