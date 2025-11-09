  2. আন্তর্জাতিক

দুর্ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে সব এমডি-১১ কার্গো বিমান উড্ডয়ন বন্ধ

প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি এমডি-১১ বিমান লুইসভিল বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়। ছবি: এএফপি

কেন্টাকিতে এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) শনিবার (৮ নভেম্বর) জরুরি নির্দেশ জারি করে সব এমডি-১১ কার্গো বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করেছে।

গত মঙ্গলবার ইউপিএস পরিচালিত একটি ম্যাকডনেল ডগলাস এমডি-১১ বিমান লুইসভিল বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়ে আগুনে পুড়ে যায়। এতে অন্তত ১৪ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে তিনজন ক্রু সদস্যও ছিলেন।

দুর্ঘটনার পরপরই ইউপিএস ও ফেডেক্স নিজেদের এমডি-১১ বহর সাময়িকভাবে গ্রাউন্ড করে, আর বিমান প্রস্তুতকারক বোয়িং (যা ১৯৯৭ সালে ম্যাকডনেল ডগলাস অধিগ্রহণ করে) সকল অপারেটরকে একই পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

এফএএ-এর জরুরি নির্দেশে বলা হয়, বিমানটির বাম ইঞ্জিন ও পাইলন উড্ডয়নের সময় আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, এই ধরনের ত্রুটি অন্য একই নকশার বিমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে বলে সংস্থা নির্ধারণ করেছে।

ইউপিএস জানিয়েছে, তারা সতর্কতার স্বার্থে এবং নিরাপত্তার কারণে তাদের এমডি-১১ বহর সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। এই মডেল তাদের পুরো বহরের প্রায় ৯ শতাংশ।

ফেডেক্স-ও জানিয়েছে, তারা তাদের ২৮টি এমডি-১১ বিমান চলাচল (মোট ৭০০ বিমানের বহর থেকে) বন্ধ রেখেছে।

উভয় সংস্থাই জানিয়েছে, তারা বোয়িংয়ের সুপারিশ অনুসারে কাজ করছে।

বোয়িং এক বিবৃতিতে বলেছে, আমরা এমডি-১১ ফ্রেইটারের তিনটি অপারেটরকেই উড্ডয়ন স্থগিতের পরামর্শ দিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রকৌশল বিশ্লেষণ সম্পন্ন না হয়।

সূত্র: এএফপি

