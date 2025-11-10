  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের আরও তিনটি গ্রাম দখল করলো রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
রোববার (৯ নভেম্বর) জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়ার হামলার পর লোডশেডিং দেখা দিলে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের লোকজন/ ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে নতুন করে আরও তিনটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। সোমবার (১০ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের সেনারা মানবশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ফ্রন্টলাইনে অগ্রসর হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের স্লদকি ও নোভে গ্রাম এবং দোনেৎস্ক অঞ্চলের গ্নাতিভকা গ্রাম রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

রাশিয়া সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে হামলা জোরদার করেছে। বিশেষ করে, দোনেৎস্ক ও জাপোরিঝিয়া ফ্রন্টে ক্রমাগত অগ্রগতি দাবি করছে মস্কো, যদিও কিয়েভ এসব দাবির অনেকগুলো অস্বীকার করেছে।

এর আগে, গত মাসে পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহরের দখল নেওয়ার কথা জানায় রুশ বাহিনী। গত ২৮ অক্টোবর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই তথ্য স্বীকারও করেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল মস্কো।

তারও আগে, ২৪ অক্টোবর ইউক্রেনের নতুন ১০ এলাকা দখলে নেওয়ার তথ্য জানায় রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী, দখলকৃত এলাকাগুলো ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, খারকিভ ও জাপোরিজ্জিয়া প্রদেশের। ১৭ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর এই ৭ দিনে এসব এলাকা দখল করেছে রুশ বাহিনী। একই সময়ের মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ২২টি সমরাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের ডিপোও ধ্বংস করেছেন রুশ সেনারা।

কৃষ্ণ সাগরের ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য ইউক্রেনের আবেদনকে ঘিরে কয়েক বছর টানাপোড়েন চলার পর ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী। সেই অভিযান এখনো চলছে।

গত তিন বছরে ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিজ্জিয়া ও খেরসন প্রদেশের দখল নিয়েছে রুশ বাহিনী। এই প্রদেশগুলোর সম্মিলিত আয়তন ইউক্রেনের মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশ। এসব অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইউক্রেন।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

