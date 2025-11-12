যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধের নির্দেশ পেত্রোর

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধের নির্দেশ পেত্রোর
যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সব ধরনের তথ্য বিনিময় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিবাদে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি লিখেছেন, সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সব স্তরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যতদিন মার্কিন হামলা চলবে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
পেত্রো আরও জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্যও একই পদক্ষেপ নিতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৭৫ জন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।
মার্কিন প্রশাসন বলছে, তারা মাদক বহনকারী নৌযান লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। তবে এসব হামলায় ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-এর নাগরিকরাও নিহত হয়েছেন।
পেত্রো বলেছেন, একজন কলম্বিয়ান জেলে নিহত হয়েছেন। তিনি মাছ বহন করছিলেন নাকি মাদক তা অজানা। কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেই।
তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তদন্ত দাবি করেছেন।
এর আগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে মাদক পাচারকারীদের প্রতি নমনীয় বলে সমালোচনা করেছে ওয়াশিংটন এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
পেত্রোর এই ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ‘জেরাল্ড আর. ফোর্ড’ ক্যারিবীয় সাগরে পৌঁছেছে যা অঞ্চলটিতে সামরিক উত্তেজনা আরও বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
