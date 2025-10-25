মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রো

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রো
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাপী মাদক ব্যবসায় ভূমিকা রাখার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছেন পেত্রোর স্ত্রী, পুত্র ও কলম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন, গুস্তাভো পেত্রো ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলম্বিয়ায় কোকেন উৎপাদন কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে যা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকানদের ক্ষতি করছে।
নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট পেত্রো সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানান, তিনি একজন মার্কিন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন এবং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে লড়বেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাদকবিরোধী লড়াই করার ফলেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটা এক অদ্ভুত পরিহাস, কিন্তু আমরা কখনও পিছু হটব না।
মাদক বিরোধী অভিযানের নামে সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যারিবীয় উপকূলীয় অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মাদক চোরাচালানের অভিযোগে অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পেত্রোর সরকার ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
পেত্রো যুক্তরাষ্ট্রের মাদকবাহী নৌকায় বিমান হামলার কড়া সমালোচনা করে মার্কিনীদের খুনি বলে অভিহিত করেন। তিনি দাবি করেন, এসব নৌকার কিছুতে নিরীহ কলম্বিয়ান নাগরিক ছিলেন। গত দুই মাসে ক্যারিবীয় সাগরে অন্তত দুটি মার্কিন হামলায় কলম্বিয়ার নাগরিক নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
সূত্র : সিএনএন
কেএম