  2. আন্তর্জাতিক

দুর্নীতি মামলায় নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে চিঠি পাঠালেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
দুর্নীতি মামলায় নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে চিঠি পাঠালেন ট্রাম্প
দুর্নীতি মামলায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করে দিতে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

দুর্নীতি মামলায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করে দিতে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (১২ নভেম্বর) ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ ট্রাম্পের এই চিঠি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বর্তমানে তিনটি পৃথক দুর্নীতি মামলায় বিচারাধীন। এসব মামলার মধ্যে ঘুষ, প্রতারণা ও আস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। ট্রাম্পের এই চিঠি এমন সময়ে এলো, যখন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আদালতের শুনানি চলছে এবং তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা তীব্র।

হারজগের দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, বুধবার সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাঠানো একটি চিঠি পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। সেখানে তিনি (ট্রাম্প) প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রতি তার (ট্রাম্পের) ক্ষমার আবেদন বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্টের কার্যালয় স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, কেউ যদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেতে চায়, তাহলেতাকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হবে।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।