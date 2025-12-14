  2. আন্তর্জাতিক

সাগরতলে ৭ হাজার বছর পুরোনো নগরীর দেওয়ালের সন্ধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাগরতলে ৭ হাজার বছর পুরোনো নগরীর দেওয়ালের সন্ধান
৭ হাজার বছর পুরোনো পাথরের দেওয়াল/ ছবি: ইন্টারন্যাশলান জার্নাল অব নটিক্যাল আর্কিয়োলোজি

ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলে সাগরতলে প্রায় ৭ হাজার বছর পুরোনো একটি বিশাল পাথরের দেওয়াল আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা। ব্রিটানি অঞ্চলের ইল দ্য সাঁ দ্বীপের অদূরে সমুদ্রের নিচে এই দেওয়ালটির সন্ধান পাওয়া গেছে। দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ফুট এবং এর সঙ্গে একই সময়ের বেশ কিছু ছোট কাঠামো শনাক্ত করা হয়েছে।

গবেষকরা ধারণা করছেন, এই ডুবে যাওয়া স্থাপনাগুলোই হয়তো ব্রিটানি অঞ্চলের প্রাচীন লোককথায় প্রচলিত ডুবে যাওয়া নগরী ইস- এর অংশ।

ওয়েস্টার্ন ব্রিটানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ইভান পায়ের বলেন, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যা প্রত্নতত্ত্বে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে এবং উপকূলীয় সমাজগুলো কীভাবে সংগঠিত ছিল সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আরও বিস্তৃত করবে।

এই কাঠামোগুলো প্রথম নজরে আসে ২০১৭ সালে। অবসরপ্রাপ্ত ভূতত্ত্ববিদ ইভস ফুকে লেজার প্রযুক্তিতে তৈরি সমুদ্রতলের মানচিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এগুলোর অস্তিত্ব শনাক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ডুবুরিরা সরাসরি সাইটটি অনুসন্ধান করে গ্রানাইট পাথরের তৈরি এসব কাঠামোর উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

বিবিসি জানিয়েছে, সাগরের নিচে আবিষ্কৃত এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় নির্মাণকাজ।

গবেষকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,৮০০ থেকে ৫,৩০০ সালের মধ্যে নির্মিত এসব স্থাপনা বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯ মিটার নিচে অবস্থান করছে। ওই সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতা আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসব দেওয়াল ও কাঠামো হয়তো উপকূলবর্তী এলাকায় মাছ ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো অথবা ক্রমশ বাড়তে থাকা সমুদ্রের পানির হাত থেকে বসতি রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। 

গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই নির্মাণগুলো এমন এক সমাজের পরিচয় বহন করছে যখন বহু টন ওজনের পাথর উত্তোলন, স্থানান্তর ও স্থাপন করার মতো উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সামাজিক সংগঠন ছিল।

গবেষকদের মতে, এই নতুন আবিষ্কার ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক উপকূলীয় সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা বদলে দিতে পারে এবং সাগরতলে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।