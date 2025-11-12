নতুন করে সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, নিহত ১

নতুন করে সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, নিহত ১
নতুন করে সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। বুধবার (১২ নভেম্বর) থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর হামলায় কম্বোডিয়ার অন্তত একজন সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এর আগে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া কম্বোডিয়ার সঙ্গে ‘শান্তিচুক্তি’ স্থগিত করার ঘোষণা দেয় রয়্যাল থাই আর্মি।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালের দিকে থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, কম্বোডিয়া নতুন করে স্থল মাইন পুঁতে রাখায় সোমবার এক থাই সেনা আহত হন। ওই ঘটনায় কম্বোডিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করার দাবি জানায় থাইল্যান্ড। কিন্তু কম্বোডিয়া ওই অভিযোগ অস্বীকার করে বলে, তারা নতুন কোনো মাইন পুঁতে রাখেনি ও থাইল্যান্ডকে অক্টোবরের চুক্তি মেনে চলার আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরও জানায়, বুধবার (১২ বুধবার) স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে থাই সেনারা একটি বিতর্কিত সীমান্ত গ্রামের কাছে গুলি চালান। এ ঘটনায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।
থাই সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল উইনথাই সুভারি বলেন, কম্বোডিয়ার সৈন্যরা প্রথমে থাইল্যান্ডের ভেতরে গুলি চালিয়েছেন। তিনি বলেন, থাই বাহিনী আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালিয়েছে। নিয়ম মেনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই গুলি চালানো হয়েছে। এতে থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রায় ১০ মিনিট পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।
বিতর্কিত একটি সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উভয় দেশের পাল্টাপাল্টি দাবি রয়েছে। থাইল্যান্ড বলছে, এটি তাদের সা কেও প্রদেশের বান নং ইয়াও ক্যাও গ্রামের অংশ। আর কম্বোডিয়া বলছে, এটি তাদের বানতেয় মেনচে প্রদেশের প্রেই চান গ্রামের অন্তর্ভুক্ত।
থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিকোর্নদেজ বালানকুরা সাংবাদিকদের বলেছেন, সোমবারের স্থল মাইন বিস্ফোরণের ঘটনায় থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার কাছে দুঃখপ্রকাশের দাবি জানিয়েছে। আমরা ঘটনাটির সত্যতা যাচাই ও দায়ীদের শনাক্ত করার আহ্বান জানাই। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।
তবে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কম্বোডিয়ার সরকার।
গত ২৪ জুলাই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরুর পর থেকে অন্তত ৪০ জন নিহত ও ২ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হন।
ওই সংঘর্ষের জন্য থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া উভয়েই একে অপরকে দায়ী করে। থাই কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, কম্বোডিয়ার সামরিক ড্রোন থাই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো শুরু করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। অন্যদিকে, কম্বোডিয়ার অভিযোগ, থাই সেনারা আগের এক চুক্তি লঙ্ঘন করে একটি খেমার-হিন্দু মন্দির এলাকায় অগ্রসর হয়।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ৮১৭ কিলোমিটার স্থলসীমান্তের বিভিন্ন অনির্ধারিত অংশ নিয়ে শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিরোধ চলছে। এই বিরোধের শিকড় হলো- ১৯০৭ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের সময় সীমান্ত নির্ধারণ।
সূত্র: এএফপি, রয়টার্স
এসএএইচ