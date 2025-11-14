রাশিয়ায় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে ২ পাইলট নিহত

রাশিয়ায় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে ২ পাইলট নিহত
রাশিয়ার একটি এসইউ-৩০ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় দুই পাইলট নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কারেলিয়া অঞ্চলে প্রশিক্ষণ চলাকালীন এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
কারেলিয়ার গভর্নর আরতুর পারফেনচিকভ টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, বিমানটি একটি বনাঞ্চলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে স্থলভাগে থাকা কোনো মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি।
তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
কেএম